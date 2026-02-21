Tensión en clave 2027: Gvozdenovich cargó contra Bornoroni y agitó un entendimiento entre LLA y Llaryora

Las expresiones en clave 2027 del jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, generaron malestar en el círculo más cercano a Rodrigo de Loredo. La réplica no tardó en llegar: fue el titular del bloque UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, quien salió a cruzar al referente libertario con tono enfático y mensaje político claro.

“Para ganarle al peronismo tenemos que estar todos juntos. No hay otra”, afirmó el radical alineado con De Loredo, que suena con fuerza para suceder a Marcos Ferrer en la conducción de la UCR Córdoba. El legislador boina blanca reclamó unidad en el arco opositor para poner fin a tres décadas de peronismo en el poder. En esa misma línea, De Loredo impulsa la construcción de un frente amplio con miras a 2027.

El detonante fueron las declaraciones del diputado libertario en Telenoche. Aseguró que “La Libertad Avanza tendrá candidato propio en Córdoba” al ser consultado por el escenario electoral del año próximo. A la vez, insistió en que “no es candidato a nada”, aunque en el tablero político todas las miradas lo señalan como el dirigente con aval de Karina Milei en la provincia.

En el deloredismo, los dichos no pasaron inadvertidos. Gvozdenovich fue quien exteriorizó el malestar: “Suenan raras estas palabras de Gabriel Bornoroni con tanto tiempo de anticipación para un hipotético cierre de alianzas”, lanzó.

Sin embargo, la crítica escaló un peldaño más cuando el radical agitó el fantasma de un eventual entendimiento entre el poder libertario y el gobierno de Martín Llaryora, a la luz del comportamiento de los diputados del cordobesismo en la votación de la reforma laboral, donde hubo apoyos explícitos y ausencias clave.

“Quiero creer que no es una devolución de favores por los faltazos de Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca y los votos de Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, ¿no?”, disparó la espada radical en un comentario cargado de ironía y crítica política.

La advertencia fue más allá. “Esto es simple: si La Libertad Avanza lleva candidato propio, al único que beneficia es al cordobesismo y la verdad sería una gran desilusión para los cordobeses”, sostuvo Gvozdenovich.

Con la mira en el 7J, la “Tercera Vía” posiciona a Quiroga para presidir la UCR de Córdoba

Según reveló Perfil Córdoba, el nombre del titular del bloque UCR en la Unicameral también circula como prenda de unidad para encabezar la nueva conducción del radicalismo provincial, con respaldo de De Loredo y de Ferrer, en caso de que este último no renueve mandato.

En un mensaje directo al referente libertario, el exintendente de Arias reforzó su postura: “Espero que estas sean declaraciones de ocasión y que para el 2027 haya un diálogo serio y responsable entre las fuerzas de la oposición para terminar con 30 años de peronismo”. Y cerró con una frase de fuerte contenido político: “De ustedes depende”.

“Dividir para reinar”

En la misma sintonía se expresó el legislador Miguel Nicolás, quien apuntó en dos direcciones. “Dividir para reinar”, lanzó, en una frase que tuvo como destinatario al gobierno de Llaryora, pero que también incluyó un reproche directo a Bornoroni.

“Cosa curiosa: sale el ‘cartero’ (Miguel Siciliano) por las redes insultando como su único y escaso recurso, faltándole el respeto a Rodrigo De Loredo. Al otro día de la votación de la reforma laboral, Gabriel Bornoroni salió a manifestar que La Libertad Avanza va a llevar candidato propio a gobernador en Córdoba. Me pregunto: ¿será el pago a Llaryora por su votación?”, fustigó.

Diputado cordobés que votó contra la reforma laboral: "No es una ley que venga a dar solución ni a los empleadores ni a los trabajadores"

El secretario del Comité Provincia de la UCR profundizó su embate contra el mandatario peronista: “Dividir el frente opositor es el objetivo de un gobernador desesperado que sabe que pierde en la próxima”.

En medio de estos movimientos que reavivan las sospechas sobre un eventual acuerdo entre libertarios y el oficialismo provincial, el mensaje final del radicalismo fue categórico: “La unidad de la oposición es la base para el cambio de Gobierno que necesita Córdoba”, sentenció el dirigente alineado con De Loredo, marcando posición ante propios y extraños.

El cruce político significó otro chispazo en la interna opositora en territorio cordobés, aunque no será el único en un año preelectoral cargado de tensión rumbo al 2027. El tandem Bornoroni-Luis Juez y De Loredo exhiben estrategias distintas y los roces serán habituales, pero hay una idea fuerza de confluir en un frente opositor. El tiempo dirá si ese propósito logra encaminarse o no.