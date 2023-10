Terror ATP: con clasificación PG-13 y opiniones divididas, se estrena “Five Nights at Freddy's”

Finalmente, llega a la pantalla grande una de las adaptaciones de videojuegos más esperadas de los últimos tiempos: "Five Nights At Freddy's" (FNAF). A pesar de su popularidad, el filme no ha sido bien recibido por algunos fanáticos de la franquicia en sus primeros estrenos, quienes argumentan que la historia, en ocasiones, se inclina hacia un tono excesivamente infantil.

En el largometraje dirigido por Emma Tammi, seguimos la historia de Mike Schmidt, interpretado por Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), quien asume el papel de un guardia de seguridad en Freddy Fazbear’s Pizza, donde descubre la aterradora realidad de unos muñecos animatrónicos que cobran vida durante la noche.

Sin embargo, a pesar de su oscuro contexto e historia, esta película no recibió la clasificación R típica de los largometrajes para adultos.

“Intentábamos llevar la película lo más lejos posible en términos de terror, manteniendo al mismo tiempo la clasificación PG-13. Esto implicaba que las escenas de muerte debían ser cuidadosamente ejecutadas. Aunque en muchas películas de terror es común ver gore y sangre, también es emocionante descubrir formas creativas de representar estos momentos sin mostrar todos los detalles”, explicó Tammi en conversación con el medio Inverse.

Aunque tenga una restricción de edad mínima de 13 años, la productora (Blumhouse) decidió crear una experiencia de terror impactante sin sobrepasar los límites, ya que FNAF tiene una audiencia “mucho más joven de lo normal”.

Tras su lanzamiento en otros países previo a su llegada a Argentina, las opiniones sobre la película están divididas. Algunos celebran la oportunidad de que los más jóvenes puedan experimentar el género del terror de manera sutil, mientras que otros argumentan que la película carece de la intensidad de los jumpscares y los momentos de alta tensión propios del videojuego.

ElMariana en el doblaje latino

Como dato a color, hace un par de días y a través de un directo de Twitch, el streamer mexicano ElMariana le reveló a su audiencia que participaría en el doblaje latino de la película.

Si bien, el streamer no reveló para qué personaje de FNAF prestará su voz, la noticia fue bien recibida por sus seguidores.