Terror en Nueva Córdoba: ascensor subió violentamente y dejó atrapada a mujer 45 minutos

Una experiencia traumática vivió Michelle, una residente del edificio Chacabuco Park ubicado en bulevar Chacabuco 660 del barrio Nueva Córdoba, cuando el ascensor en el que pretendía descender presentó un desperfecto mecánico que la dejó atrapada durante 45 minutos tras un ascenso abrupto. El incidente ocurrió este lunes cerca de las 14 horas y requirió la intervención de Policía y Bomberos para rescatar a la joven.

Según el relato de la damnificada, el episodio comenzó cuando abordó el ascensor en el piso 12 con destino a planta baja. "Desde el 12, 11, 10 y ahí empezó a descender súper rápido y cuando llegó al piso 2 se apagó todo", describió Michelle. "Se sintió el impacto súper fuerte", agregó a PERFIL CÓRDOBA.

El golpe fue tan violento que la joven quedó con lesiones. "Estaba con mucho dolor en región lumbar, cervical y rodillas por lo que me recosté hasta que pudieron abrir la puerta 45 minutos después", relató. Durante ese tiempo, la situación se tornó más angustiante: "Mientras estaba recostada sentía que se movía, pero no sabía en qué piso estaba".

La sorpresa llegó al momento del rescate. "Cuando me sacaron estaba en el piso 15", contó Michelle, quien agregó: "Lo que creo yo es que luego del primer impacto los movimientos que sentía era que estaba subiendo". Sin embargo, aclaró: "No hay forma de estar 100% seguros. Lo que sí sentí fue el impacto hacia abajo".

Intervención policial y traslado al Hospital de Urgencias

Según el parte oficial de la Policía de Córdoba, a las 14:18 horas se recibió el alerta de una persona lesionada en el edificio. "Por causas a establecer, el ascensor presenta un desperfecto mecánico, quedando atascado en el piso N° 15, encontrándose en su interior una femenina mayor de edad", indica el documento.

Personal de Bomberos y mantenimiento trabajaron en conjunto para lograr la apertura de la puerta. Una vez liberada, Michelle fue trasladada al Hospital de Urgencias por personal policial para recibir atención médica.

El informe de Bomberos, emitido a las 14:40 horas, aporta detalles clave sobre lo ocurrido: "Al arribo de la dotación ya se habría extraído a una femenina de 28 años la cual manifiesta que al ir descendiendo por el ascensor en el piso 12, el mismo asciende de manera brusca hacia el piso 15 y frenando fuertemente lo cual le provoca dolor en la zona de la espalda".

Este relato oficial coincide con la hipótesis de que el ascensor, tras descender algunos pisos desde el nivel 12, ascendió de forma abrupta hasta el piso 15, donde finalmente quedó detenido. Las causas del desperfecto mecánico están siendo investigadas.

Denuncias de fallas recurrentes en el edificio

El incidente no es un caso aislado. Según Michelle, las fallas en el edificio son frecuentes. "A varios vecinos les viene pasando que se quedan encerrados horas ahí adentro", denunció. "Se corta la luz y el agua varias veces al mes, es muy irregular la situación no solo con los ascensores sino con todas las instalaciones", añadió.

La joven también manifestó su malestar por la falta de respuesta de los responsables del edificio: "Nadie de administración se comunicó conmigo".

Según el testimonio de otra vecina del inmueble, el edificio tiene más de 10 años habitado, pero aún cuenta con "luz de obra", y existe incertidumbre sobre la legitimidad del consorcio. "La constructora Parussa está a cargo de la administración", señaló.

La vecina también denunció la reiteración de los problemas: "Todas las semanas se queda encerrado alguien y desde la administración dicen que exageramos con los reclamos".

Este medio intentó contactarse con la administración del edificio, pero no hubo respuestas.