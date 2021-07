No pasó inadvertida la noticia que PERFIL CÓRDOBA publicó dos semanas atrás sobre el desembarco en Talleres de AmEro Sports & Management, una empresa mejicana de representaciones deportivas cuyos integrantes tienen estrechos contactos con el presidente albiazul Andrés Fassi y su familia.

La novedad logró saltar un férreo cerco mediático y agitó algunas aguas que estaban estancadas en el club de barrio Jardín.

Si bien ordenó que se redujera la exposición en redes de los juveniles de la “T” -fueron difundidos cinco casos, pero ya llegarían a 12 los futbolistas reclutados-, el propio Fassi reconoció la interacción con la firma que tiene sede en Querétaro.

Fue durante un Zoom con medios cordobeses que hizo días atrás desde España, donde ultima los detalles de su aterrizaje en el Málaga FC en sociedad con la cadena hotelera BlueBay y con su sobrino Gerardo Moyano Cires, actual secretario de Talleres, como punta de lanza.

ANTICIPO. En su edición del 11 de agosto PERFIL CÓRDOBA informó del desembarco de la firma AmEro Sports & Management en la “T”.

En ese contacto con los medios de prensa, el mandamás “tallarín” avaló la participación como cara visible de AmEro Sports & Management en Sudamérica de Ignacio Conte, quien figura en la lista de 100 integrantes de la asamblea de socios de Talleres que encabeza el exministro macrista Gustavo Santos.

“No me parece antiético. Al contrario, hoy el club debe tener 60 o 70 representantes de jugadores y estamos teniendo muchísimos problemas con ellos. Algunos se quieren pasar de vivos”, destacó Fassi.

“Nuestra idea es que todos los jugadores del club, a partir de los 12 o 13 años, puedan estar en una misma estructura”, reveló. Y descubrió una carta más: “Estamos trabajando con una organización muy importante de Europa para tratar de aglutinar ahí a todos los jugadores de Talleres”.

El mismo tema

La idea de Fassi no es nueva. Armando Pérez intentó ponerla en práctica en Belgrano cuando asumió como gerenciador en 2005. “Armando vio que era avasallante la cantidad de mercaderes que se llevaban toda la ganancia sin aportar absolutamente nada y buscó una forma de proteger al club”, le comentó a este diario un exdirectivo del Pirata.

“La idea era poner como representante de los futbolistas juveniles de Belgrano a una persona de absoluta confianza. Hubo negociaciones primarias con cuatro o cinco chicos y fueron cuatro o cinco quilombos, así que el tema finalmente quedó en la nada”, añadió la fuente.

Pérez le había encomendado la representación de las jóvenes promesas del semillero celeste al periodista Santo Biasatti, quien en ese momento era su socio en emprendimientos teatrales y más adelante ocuparía el cargo de prosecretario en la conducción de la “B”.

OTRO TEMA. El periodista Santo Biasatti fue el elegido de Armando Pérez para asumir la representación de jóvenes valores de Belgrano.

Gerenciamiento imperfecto

El caso de la firma AmEro Sports & Managemet encendió algunas alarmas entre hinchas y socios de Talleres que transitan por esa angosta avenida del medio que separa a incondicionales y opositores de la actual gestión. “Hace ruido que esa empresa sea representada por un asambleísta. Por su función, se trata de alguien que en algún momento podría tener que aprobar un acto de disposición del club, lo que plantea un conflicto de intereses. También está el tema del uso de información protegida”, cuestionan desde el sector.

“Los socios tendrían que defender cierta institucionalidad que no ha ido vulnerada pero sí golpeada. Hoy Talleres está gerenciado de un modo imperfecto, ya que el artículo 22 del nuevo estatuto impide ser candidato a quien no haya integrado la comisión o la asamblea. No hay margen para construir otra lista, salvo que sea una fragmentación de la actual”, precisan.

“Le dimos la suma del poder a una persona porque su presencia supuestamente garantiza el éxito deportivo. Acá hay mucho chamullo, pero mientras nos vaya bien en la cancha preferimos repetir los dogmas de Fassi o mirar para otro lado. El estatuto le quitó todo derecho de participación efectiva a los socios y así el límite moral es el que imponga Fassi o el presidente que venga después”, señalan los pocos murmullos disidentes.

