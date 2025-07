Uber y la Municipalidad, cerca de un acuerdo tras los fuertes cruces

La Municipalidad de Córdoba y representantes de Uber avanzan en la concreción de un acuerdo tras la fuerte escalada del conflicto que se vivió en los últimos días. La semana pasada se produjeron reuniones entre representantes del oficialismo municipal y directivos de la empresa para intentar acercar posiciones.

En ese sentido, los encuentros fueron auspiciosos y desde ambas partes aseguran que el diálogo fue muy positivo y que esta semana podría resolverse el asunto. De la mesa de diálogo participaron varios directivos de Uber y por parte del Municipio fue Martín Simonian, presidente del bloque de concejales oficialistas y hombre del riñón del intendente Daniel Passerini, el que llevó las riendas del gobierno municipal.

“Ambas partes tendieron puentes, no muros”, graficaron desde el Palacio 6 de Julio. La compañía acercó posiciones y los concejales también entendieron el contexto actual del país, agregó una de las fuentes consultadas por Perfil Córdoba. Este medio también consultó a directivos de Uber, quienes destacaron los avances.

“Tuvimos una primera instancia de diálogo con la Municipalidad. Es un paso positivo y creemos que es el mejor camino para la movilidad compartida en Córdoba. Esperamos profundizar el dialogo y seguir avanzando”, aseguraron. Desde el Municipio aclararon que si bien el conflicto se centró en Uber, el espacio de diálogo abierto también fue aprovechado por otras compañías y aplicaciones de servicios similares a quienes alcanza el proyecto que presentó el municipio.

El origen

El fuerte enfrentamiento desatado entre Uber y el municipio surgió luego de que saliera a la luz un proyecto de ordenanza presentado por el oficialismo en el Concejo Deliberante. Este, en resumidas cuentas, busca regular a las aplicaciones dentro del sistema de transporte de la ciudad, con un punto extremadamente controversial, que es el limitante de la cantidad de vehículos habilitados.

El proyecto oficial establecía un cupo máximo de vehículos habilitados el cual se ubicaba en uno por cada 375 habitantes de la ciudad de Córdoba, lo cual, según el último Censo de 2022, dejaba la cifra de 3.998 autos con posibilidad de trabajar.

La empresa considera que esto deja afuera a un 80% de los conductores actuales, muchos de los cuales encuentran en la aplicación una única posibilidad laboral en el marco de una compleja situación económica que atraviesa el país. A partir de la presentación, se desató una verdadera batalla entre las partes, avivada principalmente por una dura respuesta, a través de múltiples vías, por parte de la compañía multinacional. Pocos días después de conocido el proyecto, la empresa promovió una campaña de recolección de firmas vía mail en la que remarcaba que la iniciativa “dejará sin una fuente de ingreso a 4 de cada 5 socios conductores, resultando en viajes más caros y mayores tiempos de espera para los usuarios”.

Pero no fue lo único, ya que a través de mensajes audiovisuales y cartelería en la vía pública repartieron en toda la ciudad consignas del tipo “la regulación no tiene en cuenta el tiempo y la libertad de elegir de las personas” o “con la regulación los precios se duplicarán”, mensaje que se repitió en forma publicitaria en varios de los principales medios capitalinos. Por si esto fuera poco, se le sumó una conferencia de prensa por parte de Juan Labaqui, director de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, quien aseguró que el proyecto retrasaba seis años el trabajo realizado por la firma y pidió una regulación que no afecte el cupo. Además, llamó a sumar voces de expertos en movilidad y economía, así como testimonios de usuarios y conductores mediante una gran encuesta popular.

“No alcanza con que esta sea la voz de Uber. Necesitamos que se escuche a quienes usan la aplicación para trasladarse o para trabajar. Vamos a abrir este debate en la opinión pública”, sostuvo. Desde la compañía resaltaron que a pesar de la virulenta campaña pública con que se enfrentó al proyecto, se “evitó en todo momento politizar el conflicto”. De esta manera, buscaron diferenciarse de lo ocurrido con Mercado Libre, cuyo cruce pareció no estar exento de un tinte político, y este factor fue clave para el posterior avance del diálogo.

Acuerdos

Son varios los puntos de acuerdo entre las partes. De la gran cantidad de regulaciones que imponía el nuevo proyecto, una de las principales cuestiones es que no habrá cupo de conductores. La empresa habló sobre cuestiones vinculadas a registros, domicilios legales, inscripciones, pólizas de seguros y habilitación de los conductores.

Desde la compañía también aclararon y profundizaron en cuestiones más técnicas y específicas de propio servicio, como por ejemplo la exigencia de un baúl para al menos dos valijas, tema sobre el que argumentaron que “prácticamente no ingresan al aeropuerto”.

Esta semana habrá una presencia importante de la compañía en la ciudad. En el marco de compromisos asumidos desde hace un tiempo, el miércoles desembarcará en Córdoba Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, quien podría anunciar novedades en las negociaciones.