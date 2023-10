Una joven y su abuela no pueden salir de su casa: el exnovio de la chica las amenazó de muerte

Una joven de 19 años y su abuela de 73 tienen miedo de salir de su hogar por temor a ser atacadas, luego de recibir amenazas de muerte de parte del exnovio de la chica. Ella tiene un botón antipánico y rige una orden de restricción de acercamiento, pero el acusado les hizo llegar las intimidaciones a través de un amigo suyo.

La nueva denuncia fue realizada este martes por la noche en la Unidad Judicial 6 de la Comisaría 20, en barrio Villa El Libertador de Córdoba capital. Esta acusación formal se suma a otras 16 que realizó la joven en los últimos doce meses: la primera fue el 26 de octubre de 2022.

En esta oportunidad, el acusado las amenazó de muerte mediante un amigo que hizo de intermediario, quien le envió mensajes intimidantes a la joven a través de una cuenta de Instagram.

“Me mandó a decir que me tiene vigilada las 24 horas del día y que sabe hasta el lugar al que voy a comprar pan con mi abuela. Él está obsesionado y esta es una realidad que duele”, relató la chica a PERFIL CÓRDOBA.

La joven contó que, durante la relación, en una oportunidad su ex la fue a buscar a la escuela y la amenazó con una picana eléctrica. Además, relató episodios que vivió que “fueron una verdadera pesadilla”.

“A veces venía a las 4 de la mañana a tocar timbre a mi casa, se paraba en la puerta y me gritaba cosas por la ventana. Que ahora me vigile con sus amistades y me amenace provoca que no me anime a salir a la calle”, expresó.

Las mujeres exigen que la Justicia les brinde mayor protección tras las nuevas amenazas. Según relataron, el acusado fue liberado de prisión el pasado 10 de octubre luego de dos meses privado de su libertad por un robo.

“No sabemos qué hacer con todo esto. Estamos esperando que la fiscalía nos manda a alguien para protegernos”, relató a este medio la abuela de la joven.