Victoria Villarruel le baja el tono a la denuncia de “fraude colosal” de La Libertad Avanza y defendió a los gendarmes

Se continúa agitando públicamente la idea de un posible fraude electoral a manos de del actual Gobierno. La Libertad Avanza, a través de Karina Milei, acusó en la Justicia a la Gendarmería Nacional de cambiar "el contenido de las urnas y la documentación" para favorecer a Sergio Massa. Afirman que se trata de un "fraude colosal".

Victoria Villarruel está en Córdoba, esperando la llegada de Javier Milei para el acto de cierre de campaña. Intentó ponerle paños fríos a la presentación y aclaró que no es contra de los gendarmes.

“Quiero dar un mensaje a la gendarmería nacional: la denuncia presentada en tribunales pone el foco sobre determinadas irregularidades que han ocurrido en distintas partes del país, pero LLA no tiene desconfianza sobre los gendarmes o las fuerzas. Quiero ver como resuelve esto la justicia electoral más allá de nuestra confianza en nuestros uniformados”, remarcó Villarruel.

El periodista le insistió que “hablan de cambiar el contenido de las urnas” a lo que la diputada respondió que quiere respaldar a los uniformados. "Quiero respaldar a los gendarmes, no dudo de su confianza, no generalizamos ni desconfiamos de esta fuerza".

La Justicia Electoral advirtió a La Libertad Avanza que serán responsables de faltantes si no envían más boletas

En otro fragmento de la entrevista con Cadena 3, Villarruel aclaró que es "respetuosa del Estado de derecho e hice referencia a la tiranía de Massa, que dinamita el Estado y población con sus políticas de hambre y exclusión. Él cree que puede hacer algo que evite la cantidad de bombas que puso en todos los organismos del Estado. Massa tiene un proyecto de tiranía y su tergiversación de palabras ha sido su estrategia y la del kirchnerismo. No me preocupa lo que diga o haga Massa ni que me tergiverse".

La denuncia de la hermana de Milei

La presentación formal ante el juzgado con competencia electoral que encabeza María Servini la realizó Karina Milei, la hermana del candidato a presidente libertario.

En el texto denuncian que algunas personas que no pueden precisar junto con “los jefes regionales" cambiaban "el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral".

También advierten en la denuncia que esas supuestas maniobras se realizarían "a cambio de alguna contraprestación por parte de los instigadores del delito a quienes realicen estas prácticas".

Según el documento, esto habría ocurrido en "en algunas mesas de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Misiones, Chaco y Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y seguramente en otras provincias".

Se trata de "un fraude colosal cuya única forma de detección es a partir de la publicidad de todas las actas pero, fundamentalmente, a través del control estricto por parte de las Juntas Electorales del traslado de las urnas".

Al mismo tiempo, solicitan a Servini de Cubría, "se le otorgue participación más activa en el dispositivo de custodia y seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada Argentina".

La respuesta de la Justicia

La denuncia y hechos irregulares denunciados fueron "puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales" y que los fiscales "podrán participar de la tarea de custodia" solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la ley.

También agregan que, ante el pedido de sumar otras fuerzas a la custodia durante los comicios, se pondrá en conocimiento a las autoridades competentes a cargo “del Comandante General”, resolvió el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 1 a cargo de Servini.