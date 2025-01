Villa Allende posterga el “blindaje” de sus barrios luego de las protestas libertarias lideradas por Lemoine

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, decidió este lunes postergar el tratamiento de la ordenanza que lo impedía circular en algunos barrios durante el horario nocturno. Este proyecto buscaba contar con herramientas para enfrentar la inseguridad. Buscará que los vecinos se informen mejor y que la iniciativa llegue mejor "explicada" al presidente Javier Milei.

Muchos se sorprendieron por la presencia de la diputada nacional Lilia Lemoine este fin de semana en Córdoba, y se llegó hasta la sede de la municipalidad ubicada a 20 kilómetros de la capital. La legisladora en una protesta que reunió a solo 25 personas disparó munición gruesa contra el flamante jefe comunal para quejarse por la iniciativa: “Nadie que defienda la libertad estaría a favor de cerrar calles y poner toque de queda”, sostuvo.

“Este martes van a votar un proyecto CASTROCHAVISTA en Villa Allende, Córdoba. Pretenden cerrar calles con portones y decretar toque de queda de 22 a 06. ¿Quién sos, Maduro? Encima para pagar todo eso van a endeudar al municipio”, posteó Lemoine.

Cornet, quien asumió como intendente en julio con el respaldo de figuras como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que esta ordenanza responde a una demanda vecinal. “Es una iniciativa que los vecinos nos propusieron”, afirmó.

El mandatario que llegó al poder liderando la lista del Pro y es uno de los dirigentes que suele recibir a Mauricio Macri cada vez que el expresidente llega a la provincia, tomó una decisión este lunes. El proyecto se tratará en marzo, luego de una consulta con los “verdaderos vecinos y lejos de las repercusiones nacionales”.

Según explica el mismo Cornet, la iniciativa cuenta con una alta tasa de aprobación, pero se decidió “retrasar la implementación para permitir un registro de oposición en marzo y facilitar la comprensión del proyecto a todos los interesados, incluyendo referentes nacionales”.

La protesta que tuvo a Lemoine como protagonista fue la tercera en las últimas semanas y se refleja una “disminución en el número de manifestantes, sugiere que la oposición es, en gran parte, de naturaleza política y no representa a la mayoría de los vecinos”, destacó el intedente.

- ¿Ya tomó la decisión de postergar las medidas de seguridad en Villa Allende?

Lo que hemos hecho y es una decisión tomada es postergar el tratamiento de la ordenanza. Porque esta ordenanza lleva consigo un registro de oposición para que los vecinos nos digan si no están de acuerdo con el proyecto. Podríamos estar dándole tratamiento ahora a la ordenanza, aprobarla, pero después nadie nos iba a creer que íbamos a poner el registro de oposición. Es enero, mucha gente no está o la gente está distraída, no se puede hacer un registro de oposición.

¿Tiene acompañamiento la iniciativa?

Vemos que el proyecto tiene una tasa de conversión del 100%. Vecino que se informa bien del proyecto pasa a quererlo. Entonces, con más tiempo nos favorece aún más y al mismo tiempo le damos tranquilidad a los vecinos que se oponen a que lo puedan estudiar, se pueden informar mejor y que el vecino, el registro de oposición no va a ser hecho en enero, sino que se hará en marzo. Entonces, por eso dijimos, bueno,

- ¿Influyeron las protestas que recibiste en la municipalidad?

A ver, influyó porque obviamente que hubo referentes nacionales, referentes para nosotros como el presidente Javier Milei, que quiieren entenderlo un poco mejor. No pasa nada posponerlo dos meses o lo que haya que posponerlo con tal de que la gente verdaderamente lo conozca hasta la médula.

- ¿La presencia de Lilia Lemoine te hizo recapacitar?

No, veníamos ya con algunos referentes incluso que se oponían el proyecto, no estaban diciendo lo del registro oposición. Entonces, algunas concejales nuestras me hicieron el planteo del registro de oposición y con Felipe Crespo ya estábamos analizando la posibilidad de posponerlo porque verdaderamente no nos cambia tanto. Obviamente que lo de Lilia Lemoine lo precipitó.

- ¿Esta fue la segunda o tercera protesta?

Tercera. Esas protestas protestas marcan algo muy interesante. La primera fue 150 personas aproximadamente, la segunda fue de 70 y la tercera que incluía a las diputadas libertarias fue de 25 personas. Lo cual si vos esos 25 le restas dos diputadas, los concejales opositores (uno vive en barrios cerrado) y algunos exintendentes... Son un pequeño grupo politizado. ¿Cuál es el tema? Obviamente que, si están todos los influencers libertarios diciendo: "Vengan a Villa Allende a protestar, van a venir a protestar gente que no es de Villa Allende y no les interesa Villa Allende, ni les interesa el vecino de Villa Allende". Y otro dato más, esas esas manifestaciones nunca se hicieron en los barrios beneficios por la medida nunca, porque saben que lo sacan a los escopetazos cuando vuelven para atrás.