Violento asalto de banda de motochoros en Villa Allende Parque

Seis motochoros armados asaltaron a una mujer y su hijo en el barrio Villa Allende Parque de la ciudad de Córdoba y les robaron su automóvil.

“Empezaron a golpear a mi hijo mucho, y yo quise ayudarlo, y me aparece uno grandote y me apuntó con el arma y me dijo ´te mato´. Ahí me empujó y me caí entre la escalera y la tierra”, contó la mujer a Cadena 3.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del lunes en la puerta de su casa cuando fueron sorprendidos por los seis ladrones que se trasladaban en tres motocicletas.

Los asaltantes se apoderaron de un vehículo Fiat Punto y se fugaron. Otro de los hijos de la damnificada fue apedreado cuando presuntamente intentó seguirlos.