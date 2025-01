Viviana Saccone: “El artista debe saber adaptarse a los cambios”

La temporada teatral en Carlos Paz arrancó con un buen marco de público en las diferentes salas. Una de las principales figuras que des embarcó en la villa serrana es Viviana Saccone, dueña de pa peles entrañables en la ficción nacional.

La prestigiosa actriz prota goniza ‘Un viaje en el tiempo’, la comedia que se presenta en el Teatro del Lago, junto a un elenco integrado por Pedro Alfonso, Paula Chaves, ‘Pa chu’ Peña, Sebastián Almada y Noelia Marzol. Saccone dialogó con Perfil Córdoba, habló sobre esta vuelta a Carlos Paz, comentó cuáles son sus “proyectos des conocidos” para 2025 y brindó su visión sobre la ficción en la actualidad.

“Estoy muy contenta de volver a esta ciudad. Me encontré con una villa preciosa, muy crecida y de manera linda. La temporada arrancó muy bien, con sala colmada antes de tiempo. Generalmente, en otros veranos, la gente llegaba con fuerza a partir del 6 de enero, pero se adelantó. Este sábado ya empezamos con segundas funciones por que hay una gran demanda”, resaltó la actriz.

“Es una comedia para toda la familia con una historia mágica, muy entretenida, con momentos desopilantes y hemos formado un equipo que viene trabajando con mucha alegría y mucho compañerismo. Es una propuesta que tiene la dirección de Diego Ramos y estoy feliz de poder ser parte. Es la primera vez que trabajo con Pedro Alfonso, quien arma grandes equipos y se siente la buena energía”, agregó.

–En esta temporada la cartelera de Villa Carlos Paz tendrá casi 100 obras en escena ¿Le parece que la plaza puede soportar ese número?

–Creo que es muy bueno darle al público la posibilidad de elegir. Es mucha la gente que viene a Carlos Paz y está bien que tenga opciones de acuerdo a sus gustos y a la capacidad de su bolsillo.

–Entre los artistas parece haber dos posturas bien defi nidas: están quienes avalan y apoyan a las plataformas in ternacionales y aquéllos que que establecen algunas críticas por su llegada y reclaman mayores apuestas a la ficción en la televisión abierta nacional. ¿En qué lugar usted cree ubicarse?

-Personalmente paso de televisión a las plataformas. Hay que ir adaptán dose a los nuevos tiempos, a las nuevas tecno logías. Los ar tistas deben saber cambiar y amoldarse a las nuevas realidades. Siempre miro para adelante, busco ser positi va en la v ida y c r e o q u e vamos avan zando mucho con las nuevas tecnologías e inevitablemente hay que adaptarse. Le pasó a nuestros abuelos, le pasó a nuestros padres, a nosotros, y le tocara a nuestros hijos con alguna otra tecnología.

-¿Está por recibirse de coach ontológica?

-Así es. Soy sumamente emprendedora, certifico el mes que viene coach ontológico, y tengo pensado dedicarme a eso, destinarle tiempo, sin dejar mi profesión de actriz que es lo que amo.

-También está por inaugurar un apart hotel en Buenos Aires. ¿Cómo conviven todas estas facetas tan emprendedoras?

-Así es. En marzo espero inaugurar un apart hotel en marzo junto a algunos socios, seguir avanzando. Se llama: “Tames Boutique Apart Hotel”, son 13 pisos, algo que me tiene muy ilusionada. Yo obviamente soy una socia minoritaria, pero me siento muy cómoda en esto de emprender, de innovar y de enfrentar nuevos desafíos.

-En algún momento usted participó del colectivo Actrices Argentinas, del cual decidió alejarse por cuestiones partidarias, según usted misma se encargó de explicar. ¿Cómo vive actualmente las cuestiones vinculadas a la política?

–La mirada partidaria es algo que llevo cada vez más a una cuestión perso nal, a ese plano. No quiero que nada afecte mi traba jo y creo que no suma hablar sobre estos temas. No me dedico a la política, no hago política, soy actriz y en eso me enfoco. Las opiniones políticas intento reservarlas un poco más.

Un viaje en el tiempo (Comedia)

Teatro del Lago

Martes a domingo 21.30

Pedro Alfonso, Paula Chaves, Viviana Saccone, Pachu Peña, Sebastián Almada y Noelia Marzol.

Entradas desde $20.000