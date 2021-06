Conrado Estol: “Tiene que haber 500 mil vacunados por día para evitar una mutación argentina”

El médico neurólogo Conrado Estol se refirió a los avances en el plan de vacunación contra el Covid-19 en el país y aseguró que “tiene que haber 500 mil vacunados por día para evitar una mutación argentina”.

“Tiene que haber 500 mil vacunados por día para que en diez días haya 5 millones de vacunados y cortemos la diseminación del virus y perpetuamos esta pandemia. Además, puede aparecer una mutación argentina”, sostuvo Estol en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio. "La única anera de frenar esto es con una vacunación masiva", agregó.

En referencia a un nuevo estudio de la Universidad de Oxford sobre el síndrome post Covid-19, en una investigación que llevó a cabo entre 3000 personas, el médico explicó el descubrimiento de los efectos psicológicos de haber contraído la enfermedad.

"Neurológico es el daño de los nervios, del cerebro, de los músculos, mientras lo que se llama mental es la parte psicológica-psiquiátrica que es angustia, ansiedad, depresión, insomnio o síndrome de estrés postraumático", diferenció Estol.

Médico neurólogo Conrado Estol.

Desde Nueva York, el médico auguró que “hay alguna evidencia de que las vacunas mejoren el síndrome postcovid” y precisó que es algo que afecta más a los jóvenes que a los adultos. “La persona puede tener debilidad para caminar porque los nervios están inflamados por el Covid”, indicó.

Sobre las afecciones psicológicas, manifestó que "el problema es que estas dolencias se miden en tiempo real: es importante detectarlos ahora y ayudarlos en este momento". Así, “los seres humanos viven más cuando tienen proyecto de vida”, explicó.

“En Nueva York la positividad del testeo es del 0.5%”, detalló y dijo que "casi no hay gente infectada". Sin embargo, sostuvo que cuando una persona sale después del encierro de un año "a veces no puede adaptarse a la vida pospandemia", porque "hasta que no se controle la enfermedad en todo el mundo, no estás tranquilo".

“El que estuvo encerrado un año queda el síndrome de la caverna, lo notas raro y no puede readaptarse”, agregó el médico neurólogo.

