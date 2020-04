Guillermo del Toro y varios cineastas recomiendan qué mirar en cuarentena

A partir de un tuit del guionista y director mexicano Guillermo del Toro, varios cineastas revelaron las películas y series que han estado viendo y recomiendan mirar durante la cuarentena por la pandemia por coronavirus.

Todo empezó con una publicación en Twitter del director y guionista mexicano -ganador, entre tantísimos premios, de dos Oscar por La forma del agua, por mejor película y mejor director-, tras lo cual varios cineastas se sumaron a la conversación para revelar qué películas han estado viendo durante las últimas semanas de pandemia.

En el marco de las medidas de distanciamiento social y aislamiento implementadas alrededor del mundo, gran parte de las elecciones apuntaron a clásicos, pero también los directores se dieron el tiempo para nombrar algunas series de televisión. Recordemos que lo mismo hizo días atrás, pero enmarcado a Netflix, el autor estadounidense Stephen King, el maestro del terror y el suspenso.

Del Toro posteó: “He estado dentro de casa por más de un mes. Es algo autoimpuesto. He salido solo para necesidades básicas: alimentos, suministros, etc. Y he estado mirando y releyendo principalmente”.

En ese escenario, esta es la lista del cineasta mexicano y de los colegas que siguieron su posteo:

♦ Guillermo del Toro: Películas de Mitchell Leisen: Easy Living, Death Takes a Holiday, Midnight, Hold back the Dawn y obras disponibles en Estados Unidos a través de The Criterion Channel. Para niños recomienda: El Gigante de Acero, todo Miyazaki, La Tortuga Roja y series como Adventure Time y Gravity Falls

♦ Sarah Polley (Canadá): El cine de Sidney Lumet. Running on Empty y Dog Day Afternoon

♦ James Gunn (EE.UU.): La serie Patriot (en Amazon); Ari Aster; La tercera temporada de Los Soprano, la versión televisiva de Scenes from a Marriage y Reds-

♦ Edgar Wright (Inglaterra): Películas que no ha visto o que vio cuando era muy joven y no las entendió completamente. En su lista incluyó cine de antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas se encuentran: 49th Parallel, One Of Our Aircraft Is Missing, Ministry Of Fear, Rome Open City, Paisan, t Always Rains On Sunday, Umberto D y Judgement At Nuremberg, entre muchas otras.

♦ Darren Aronofsky (EE.UU.): Clásicos que no vio y revisión de sus favoritas como Barton Fink, Amelie, Rashomon y Total Recall.

♦ Ava DuvernaY (EE.UU.): Recomienda ver películas reconfortantes, como Nothing Hill.

