Fernán Quirós: "El jueves tendremos los resultados sanitarios de esta nueva etapa de la cuarentena"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red, Daniel Ferrante; el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni; y el director del SAME, Alberto Crescenti, brindaron detalles de la situación sanitaria de la Ciudad en relación a la curva de contagios, la evolución y el estado en los barrios vulnerables, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Con 87 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascienden a 1.410 en los barrios vulnerables porteños, con 12 fallecimientos, informó esta mañana el Gobierno de la Ciudad. En la última jornada, 24 personas fueron dadas de alta, con las que suman 337 las altas desde el inicio de la pandemia en esos conglomerados, según el parte oficial.



Los enfermos de Covid-19 en los barrios vulnerables porteños, que se concentran en el barrio Padre Mujica (ex Villa31) y el Padre Ricciardelli (ex villa 1.11.14), suman casi el 30% del total de diagnósticos en toda la jurisdicción, que tiene 4.130 casos positivos. Además, en la Ciudad fallecieron 155 personas y 1.139 fueron dadas de alta.

"El ministro de salud porteño, Fernán Quirós, dio por superado el conflicto planteado con las críticas que recibió el gobierno de Larreta del gobernador Axel Kicillof y otros funcionarios kirchneristas sobre el manejo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. "Esta pandemia es demasiado dolorosa como para entender que los que estamos a cargo debemos proteger a la sociedad y trabajar colaborativamente. Y así lo estamos haciendo conjuntamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los intendentes".

Con respecto a la apertura de ciertas actividades en la ciudad de Buenos Aires, Quirós señaló que: "Es importante no poner en riesgo la salud de nadie. Tomamos decisiones y le propusimos al Presidente liberar algunas actividades estamos evaluando cómo funciona el cumplimiento. Vamos a tomar decisiones el jueves y evaluaremos los resultados que se han obtenido y veremos qué le proponemos al presidente. Los resultados sanitarios no los tenemos. Confiamos en la ciudadanía porteña. Durante el fin de semana la gente salió con responsabilidad social. No vimos grandes aglomeramientos o chicos saliendo a jugar en manada."



Sobre los efectos que hay generado la pandemia, el ministro de Salud porteño afirmó que: ·"Esta es una pandemia que daña, ningún país ha escapado a sus efectos. Hay cinco subgrupos que daña particularmente. Los profesionales de la salud, son los que más se enferman. El segundo son los barrios populares, el tercero son las personas de tercera edad, el cuarto son los geriátricos y el quinto son las personas de calle y los paradores. Para cada uno de ellos impulsamos políticas publicas".

