Daniel Gollán: "Hay medios y periodistas que no ayudan a crear conciencia con la cuarentena"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, viene realizando una serie de declaraciones de alto impacto político. En las últimas semanas hizo enojar a Brasil por hablar de una "Doctrina Bolsonaro" ante el coronavirus, recibió la crïtica de Miguel Angel Pichetto quien lo acusó de tener "una visión destructiva", y ahora afirmó que : "Hay muchos medios y periodistas que no ayudan e incitan a romper la cuarentena. Eso no ayuda a generar conciencia. Mucha gente apoya la cuarentena en las encuestas y después reconoce que no la cumplió a rajatabla. Esto no es de por vida, vamos a tener varias vacunas y será algo manejable. Hay esperanza en que la ciencia va a dar una respuesta".

En declaraciones a El Destape Radio, el ministro indicó: "Vamos a seguir con los aumentos de casos. En la ciudad de Buenos Aires hay cada vez más casos y eso hace que se distribuya por otros lugares. Mientras en CABA siga creciendo en el conurbano vamos atrás de ese número y los contactos van de CABA a la provincia, porque la mayor concentración está ahí. No es politizar esto, sucedió así en todo el mundo. Empieza donde hay más concentración", agregó.

En ese sentido, Gollán aseveró: "En el mundo vemos que el virus rebrota y este virus tiene una enorme capacidad de sobrevivir y de reproducirse. Venimos permanentemente diciendo que pueden faltar las camas. Crece muy rápido la curva de contagios y se nos van agotando las camas. Tratamos de evitar que la cosa se desmadre" y "Como todos los países están con este problema nadie envía. La única oferta era la de Cuba pero no tenían el perfil de médicos terapistas que necesitamos".

Asimismo, el funcionario bonaerense indicó: "En muchas ciudades dijeron que puede bajar la curva pero no es que bajan los casos y se vuelve a la normalidad. En ningún lugar del mundo se vuelve a las clases. Volvieron en Israel y explotaron los casos y reconocieron que fue un error. CABA todos los días hace entre 2.300 y 2.900 testeos y nosotros estamos arriba de 10.000. Por eso encontramos más casos y en la ciudad hacen los mismos testeos y nosotros multiplicamos por 4".

Además, el funcionario aseveró: "Están saturadas las camas del sector prepago. Dividir la cuestión sanitaria del AMBA es ridícula. En CABA el sector privado está muy saturado y en provincia los sanatorios privados y menor de los públicos. En el sector público en la provincias de Buenos Aires tenemos un 77% de ocupación de camas públicas. Si esto sigue así hay que pensar de hacer un cierre más estricto, pero también hay que ver si la gente luego lo acompaña y viene disminuyendo menos la circulación y luego de eso volvió a empinarse la curva de contagios".