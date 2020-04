De 24 gobernadores, 13 ya se recortaron los sueldos por la pandemia

por Andrés Fidanza

Contando a Horacio Rodríguez Larreta como gobernador, yo son mayoría los jefes provinciales que decidieron donar parte de su sueldo. Trece, sobre un total de 24. Así, el alcalde porteño se sumó a la lista de gobernadores de Córdoba, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Mendoza, Corrientes, Tucumán, San Juan, La Pampa y Río Negro. Según el caso, lo hicieron de forma voluntaria o por decreto, con perfil alto o discreción, involucrando al resto de los poderes del Estado o de forma focalizada en su gabinete. El hilo común entre los dirigentes es haberse corrido del discurso presidencial.



Sin confrontar con los gobernadores, Alberto Fernández había descartado esa posibilidad para sí mismo y sus ministros. Hace dos semanas, el presidente la tildó de demagógica. “No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde. Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las siete de la mañana están y los llamas a la una de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo", afirmó ante el portal El Cohete a la Luna.



La decisión de Rodríguez Larreta, con quien Fernández atraviesa una suerte de luna de miel política, tampoco lo hará cambiar de opinión.

"Funcionarios de los tres poderes aportarán voluntariamente el 25% de su sueldo", dijo hoy a la mañana el alcalde porteño. Fue durante la presentación del llamado Plan de Emergencia de las Cuentas Públicas de la Ciudad. El programa además establece: la suspensión de los ingresos a la planta permanente y de nuevos empleados, bajo cualquier tipo de modalidad; más "el aporte voluntario" del 25% de los salarios por tres meses de los funcionarios de mayor jerarquía .



El lunes pasado, el cordobés Juan Schiaretti avisó que se rebajará el salario en un 45%. Según explicó, su objetivo es “contribuir a que la única prioridad sea la salud de todos los cordobeses”. El recorte tendrá vigencia a partir de abril, y durará al menos por cuatro meses. El lapso podrán ser prorrogados mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia.



En su hilo de tweets, el mandatario de 70 años explicó: “El gobernador pasará a cobrar lo mismo que un director de carrera administrativa, y por lo tanto todos los funcionarios políticos del ejecutivo provincial tendrán rebaja salarial ya que ninguno podrá cobrar más que ese cargo”. Un director de carrera administrativo tiene una retribución aproximada de 102.000 pesos de bolsillo, incluyendo la deducción de ganancias. Las otras provincias que tomaron medidas parecidas fueron Jujuy, Salta, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Mendoza, Corrientes, San Juan, Río Negro, Tucumán y La Pampa.

Con Rodríguez Larreta, la lista incluye a los cuatro mandatarios opositores: uno macrista y tres de la UCR. El radical mendocino Rodolfo Suárez decretó un tope para toda de 50.000 pesos para sus funcionarios. Exceptuó a las áreas de Seguridad y Salud. Su correligionario Gustavo Valdés imitó a Suárez en Corrientes: techo de 50.000 pesos, salvo para Salud y Seguridad.



Con tono más desesperado, el jujeño Gerardo Morales lo anunció durante la reciente apertura de sesiones provinciales. "Para el sueldo de abril vamos a poner una disposición que el gobernador y los ministros tendrán una reducción del 40% del sueldo y los funcionarios un 30% del salario porque me alcanza para pagar la plata del mes de marzo. Para el mes de abril no sé si me va a alcanzar", fue una de las advertencias de Morales, primus inter pares de los gobernadores radicales.



Ni oficialista ni opositor a la Casa Rosada, el salteño Gustavo Sáenz dijo donará su sueldo para constituir un fondo solidario. Invitó a sumarse a funcionarios de los tres poderes del Estado salteño y a cualquier ciudadano de su provincia. "A esta pandemia se la combate con aislamiento y solidaridad", afirmó el gobernador de Salta.



En otra provincia autónoma, el partido Juntos Somos Río Negro resolvió ceder el 30% de los salarios de los funcionarios que ocupan cargos electivos a nivel nacional, provincial y municipal a los hospitales públicos y centros de salud. La medida alcanza a los tres niveles del Estado. En entrerriano Gustavo Bordet generalizó la donación del 50%, al menos en abril, para los jerárquicos de los tres poderes del Estado provincial. Uno de los más alineados con la Rosada, Sergio Uñac aplicó un serrucho caritativo del 30% para él y todos los funcionarios políticos. Algunos intendentes y jueces de la Corte provincial lo siguieron.

En La Rioja, Ricardo Quintela resignó su salario de marzo. Y anticipó, a fines del mes pasado, que recortaría escalonadamente 50% a los ministros, 25% a los secretarios y subsecretarios, y 10% a los directores generales. Con ese dinero creó un fondo solidario de crisis. "A los empresarios les hemos pedido que colaboren un poquito", agregó el peronista riojano.



El tucumano Juan Manzur también donó su salario. Hacia abajo, dispuso un 50% de aporte a sus ministros; 30% para los secretarios y 20% a los subsecretarios. En La Pampa el gobernador Sergio Ziliotto y funcionarios del Ejecutivo recaudaron 10 millones de pesos para un Fondo Solidario, e invitaron al resto a sumarse.

A nivel municipal, muchos intendentes bonaerenses tomaron decisiones similares. Los hicieron en Escobar, Esteban Echeverría, Tigre, La Plata, Lanús, Pergamino, San Isidro y La Plata, entre otros.