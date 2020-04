Horacio Rodríguez Larreta: "Mi obsesión es el cuidado de los adultos mayores"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, brindaron detalles del Plan de Cuidado y Acompañamiento para los Adultos Mayores, en el marco del aislamiento obligatorio para prevenir y afrontar el coronavirus.

"Mi obsesión es el cuidado de los adultos mayores de 70 años", expresó este lunes 20 de abril el intendente de ka Ciudad de Buenos Aires en conferencia de prensa, y agregó: "Yo no elijo a quien ataca la enfermedad. En Europa, 8 de cada 10 personas que mueren son mayores de 70. En la Argentina, la edad promedio de los fallecidos es 71 años". En este sentido, el jefe comunal reconoció que hoy "hay más circulación en la calle y es predecible que aumente más dados los sectores que salen de la restricción".

"Quienes tienen más riesgo y quienes más se contagian son los mayores de 70", recalcó el dirigente de Juntos por el Cambio, y aseguró que en suelo porteño "esperan que aumente la cantidad de casos en la Argentina y en Buenos Aires". Rodríguez Larreta contó, además, que este fin de semana recibió "llamados de gente enojada". También sostuvo que "es válido que haya gente que no esté de acuerdo" y que así "como se hicieron públicas expresiones en contra, también hubo otras a favor".

El mandatario admitió que las personas a las que no los llegue a satisfacer las recomendaciones, "pueden salir de todos modos", ya que no se contemplan sanciones. Por su cuenta, el ministro de Salud porteño dijo que "esta iniciativa no intenta quitar autonomía ni autodeterminación, ni asume que nuestros mayores tienen dificultades para decir bien". Además, Quirós sostuvo que "no se trata de un paternalismo tonto sino de poner al Estado al servicio de la gente", y explicó que el permiso "va a ser una normativa porque ya fue publicado".

La peculiar protesta de un intelectual de más de 70 años

En una carta difundida este domingo, Rodríguez Larreta afirmó también que con el permiso para circular por la Ciudad que deberán gestionar los adultos mayores de 70 años no buscan "controlarlos ni mucho menos restringir su libertad", y aclaró que la "intención" es "ayudarlos a cuidarse". En este sentido, dijo: "No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía. Solamente les pedimos que nos llamen antes de salir para que podamos ofrecerles las alternativas que tenemos en la Ciudad para solucionarles sus necesidades, minimizando así las salidas y sus riesgos".

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, manifestó: "Puedo entender que la comunicación pública de esta medida no fue clara al mencionar la palabra permiso. Pero nuestra intención siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse". El jefe de Gobierno publicó en sus redes sociales la misiva dirigida a los mayores de 70, tras la polémica que generó la medida de obliga a ese grupo etario a pedir permiso para circular en medio de la pandemia de coronavirus.

Consultados por PERFIL, desde la Ciudad informaron que ya hubo 3400 llamados llamados al 147 para pedir el permiso, y afirmaron: "Esta es una medida disuasoria, porque en esta pandemia lo que recomiendan los especialistas médicos es que se queden en sus casas. Si en la calle hay un adulto mayor sin el permiso, le informaremos que no es lo más recomendable. Sólo eso. Y le vamos a sugerir que vuelva a su casa".

AB/FF