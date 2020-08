Diario de la peste: cortina de humo

Estuve cerca de pacientes con dolencias largas, crónicas, y la enfermedad tiene siempre una constancia terca: se impone más allá de cualquier acontecimiento. La atención se desvía unas horas, un día o dos, a un segundo plano, pero se vuelve a aquello que ocupa plenamente la vida cotidiana. No sabemos donde está el rey Juan Carlos, pero mucho más nos importa hoy que Aragón sea la zona con más casos de covid-19 de Europa, o que en Cataluña esté la atención primaria en situación límite, o que en Madrid, la cifra de rastreadores sea baja o —lo cual es peor— esos rastreadores, esenciales para detener la hemorragia de contagios, se busquen de manera voluntaria, ad honorem, entre los estudiantes universitarios.

Ayer hablaba por teléfono con una amiga que vive en Barcelona. Mientras conversábamos ella caminaba por una calle del barrio Gótico y me decía que iba sola con su perro, sin avistar a ningún otro transeúnte. Quien conoce esa ciudad y ese barrio en particular, sabe que está siempre atestado de turistas con una atmósfera similar a la de San Telmo un domingo por la mañana. El rey emérito no se sabe en que lugar está, lejos de aquí. El virus tampoco, pero ronda entre nosotros, invisible, al acecho.

Diario de la peste: matar al padre

En estos años de recortes y austeridad originados en la Gran Crisis –vaya suerte: la anterior no terminó y estamos hablando de la recién llegada– surgieron las mareas. La Blanca defiende a la sanidad pública frente a la embestida privada; la Verde, en igual sentido, reivindica la educación pública; la Naranja, en defensa de los derechos humanos y la justicia social, reclamando, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de dependencia que afecta, en mayor grado, a la tercera edad. Justamente este colectivo da pie en estos días a un nuevo movimiento: la Marea de las Residencias. Ayer, una residencia de mayores en la localidad de san Martín de la Vega, dio el parte del mayor brote de infección en la región de Madrid con 47 positivos. Los brotes en estas residencias se van sucediendo al compás de la nueva normalidad. Las cifras de positivos alarman, la de fallecidos causan espanto. Ayer, en Madrid, la Marea de las Residencias se manifestó en las calles de la ciudad. "La situación sigue siendo igual de dantesca que hace cuatro meses, los usuarios viven en el abandono y nadie ingresa en una residencia por voluntad propia, sino porque eres una persona dependiente", se lee en el manifiesto, invocando sin pretenderlo a la Marea Naranja: en España hay 1,3 millones de personas en situación de dependencia y cuando comenzó la pandemia, había 261 mil en lista de espera y 153 mil aguardando que se valore su situación. Aún lo están.

Diario de la peste | Una historia conocida

Mientras tanto, el periódico digital El Confidencial presenta un informe en el que cuestiona el número de hospitalizados por covid-19, planteando que las cifras reales duplicarían a las oficiales. Pero quien, de verdad, intimida hoy con información precisa hasta la nausea, es el Financial Times. El diario económico inglés ha reunido y analizado datos sobre el exceso de mortalidad –la cantidad de muertes por encima del promedio histórico– en todo el mundo, y ha descubierto que el número de fallecidos en algunos países es más del 50% superior al habitual. En muchos países, ese exceso de mortalidad supera con creces las cifras notificadas de muertes por la covid-19.

Señala el Financial, con datos y gráficos comparativos, que Londres ha duplicado con creces el número total de muertes en un mismo período y que en Nueva York los decesos, desde mediados de marzo, es cuatro veces superior a la norma. En cifras absolutas, en los Estados Unidos, por ejemplo, han muerto más personas de las que cabría esperar normalmente, situación que se repite en cualquiera de los demás países sobre los que se disponen datos recientes de mortalidad por todas las causas. Pero el Financial no se queda con el foco puesto en el primer mundo. Perú y Ecuador, según su análisis, son los países más afectados y se fija en la provincia ecuatoriana de Guayas, donde se han producido 10 mil muertes más de lo normal desde principios de marzo, lo que representa un aumento superior al 300%.

Diario de la peste: noche y día

Volviendo a Madrid y escuchando las noticias de este jueves, a las siete de la mañana en la península, informan que ayer se han producido 1.772 nuevos casos.

A esta hora temprana, cabe preguntarse si la situación del monarca, en paradero desconocido, es una cortina de humo de la crisis sanitaria o viceversa. En todo caso, ojalá que el rey no de positivo. Ya le basta con estar confinado de si mismo.

