El gobierno bonaerense anunció que habrá restricciones para viajar al exterior

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió este martes 9 de marzo que hay un aumento de casos importante de nuevas cepas del coronavirus en Brasil y que por eso están proponiendo más restricciones en los viajes a ese país.

"Hay un crecimiento de casos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con la aparición de nuevas cepas y que en la región tiene como principal centro a Brasil", explicó Gollán en conferencia de prensa. Por esa razón, desde las autoridades provinciales proponen nuevas restricciones a los viajes al exterior.

"Estamos proponiendo mayores restricciones a los viajes a países limítrofes", señaló y sostuvo que "la variante Manaos del Covid-19 se expande por todo el territorio de Brasil". Al hacer referencia a la situación actual en la provincia, sentenció: "se detuvo la caída de los casos y estamos en una situación de empate".

También indicó que mientras en el interior mejoró la situación en cuanto a los casos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la coyuntura "es estable".

Qué se sabe de la cepa amazónica que ya está en casi todo Brasil

En tanto, el funcionario bonaerense defendió el plan de vacunación contra el coronavirus aplicado en la Provincia y aseguró que lo que se está haciendo "es extraordinario", mientras que las irregularidades constituyen "casos ínfimos" en relación a la cantidad de dosis aplicadas.

Plan de vacunación

"No vamos a dejar de vacunar a full. Si detectamos irregularidades vamos a actuar en consecuencia", expresó el ministro, en el marco del informe sanitario en el que se detalló que en la provincia ya se aplicaron aplicó 726 mil dosis, 592 mil de la primera y 134 mil de la segunda, en tanto que más de cuatro millones de personas se anotaron para recibir la vacuna.



Gollán se quejó de las denuncias vertidas por periodistas y legisladores opositores, mientras pidió "no judicializar la política porque no nos beneficia a nadie". "Vamos a seguir vacunando a un ritmo extraordinario, el máximo de acuerdo con la cantidad de vacunas que vamos recibiendo. Tenemos días de 50 mil vacunas diarias", dijo.

Las cepas de Reino Unido, Manaos y Río ya llegaron a Argentina

El funcionario también salió a enfrentar las críticas de intendentes opositores que señalan que la vacunación se realiza en lugares no habituales. "La mayoría de esos centros habituales no reúnen las condiciones necesarias ante esta emergencia sanitaria. Elegimos lugares amplios, con espacios en los que la gente puede esperar al aire libre. Fueron consensuados con intendentes y autoridades sanitarias locales", expresó el ministro.



"Vamos a seguir vacunando en universidades, unidades de pronta atención, clubes, en el Estadio Único y el Hipódromo de La Plata, en espacios culturales centros de jubilados y residencias geriátricas", sostuvo Gollán. El ministro aseguró que las personas que asisten a esos centro "salen maravillados y en muchos casos llorando".