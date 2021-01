Sandra Pitta criticó a los científicos que "piden tener fe" en la vacuna rusa

La investigadora del Conicet, Sandra Pitta, volvió a criticar la vacuna rusa Sputnik V y apuntó especialmente a los científicos que la defienden: "Dicen que hay que tenerle fe, eso es algo religioso, acá no se trata de la fe".

Entrevistada por el canal de noticias TN, la científica manifestó: "Me llama la atención que hagan mucho hincapié en la fe, grupos de científicos que son más adherentes al Gobierno dicen que hay que tenerle fe a lo que dice Carla Vizzotti. Pero la fe es algo religioso, acá no se trata de la fe. En un grupo me puse tan mal que les dije que se parecían a la secta de Jim Jones",

"Van a tener tanta fe que van a aceptar cualquier cosa sin criticar y eso va a hacer un daño profundo a la salud pública. Nunca dije que la vacuna rusa sea buena o mala, puede ser extraordinaria, pero sin evidencia científico no se puede. En los otros medicamentos tengo confianza porque hubo todo un proceso de aprobación y ensayos. No es una cuestión de fe, es de confianza. Improvisan y apelan a lo emocional. Todo se basa en que hay que tener fe", expresó.

Sandra Pitta y la Sputnik V: "¿Qué debate se puede dar con una vacuna de la que se sabe casi nada?"

En esa línea, también criticó la falta de datos de la Sputnik V: "Es muy preocupante la decisión de comprar una vacuna que está muy floja de papeles y estas idas y vueltas que no generan confianza. Para generar confianza tiene que haber transparencia absoluta, con datos y evidencia porque la comunidad científica y médica lo tiene que analizar".

"Me asombra ver que dentro de los grupos científicos no están percibiendo esto, son profesionales de larga data que consideraba respetables. Uno no puede ideologizar una vacuna. Todo se fue ideologizando muchísimo. La ciencia son datos y evidencia. Cuando se metió la política partidario el debate dejó de ser sano y honesto y pasó a ser turbio", agregó.

Sandra Pitta y la Sputnik V: "El Presidente no tiene noción de lo que está haciendo"

Sandra Pitta también dejó una curiosa comparación de la vacuna rusa con el sexo de los ángeles: "Estamos en un país que un día alguien sale y dice vamos a hablar del sexo de los ángeles. La respuesta es los ángeles no existen, ahí ya queda cancelado el debate. Pero a la semana empieza a escuchar a gente opinando sobre el género de los ángeles, y uno dice que si ya se dijo que no existen. Se entra en una espiral que se empiezan a discutir cosas bastante delirantes".

Asimismo, cuestionó que la vacuna aún no esté aprobada para mayores de 60 años: "Desde antes de diciembre se sabía que la vacuna no había sido autorizada para mayores de 60. Me llamó la atención que solo por los dichos de Putin se enteraron. No sé si realmente ellos se van tropezando o si saben y no dicen. Las dos cosas son posibles, quizás hay un mix de las dos cosas. Un poco de desesperación por traer la vacuna en el 2020".

EuDr