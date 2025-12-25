A 45 años de "El Resplandor": el clásico de Kubrick que Stephen King nunca terminó de aceptar

A 45 años de su estreno, El Resplandor (The Shining) sigue siendo una de las películas más influyentes y perturbadoras de la historia del cine. Dirigida por Stanley Kubrick, la obra se convirtió en un clásico indiscutido del terror psicológico, aclamada por críticos y cinéfilos de todo el mundo. Sin embargo, detrás de ese estatus existe una paradoja: para Stephen King, autor de la novela en la que se basa, es una de las adaptaciones cinematográficas que menos le gustaron de todas sus obras.

La historia narra el progresivo descenso a la locura de Jack Torrance, un escritor con un enorme bloqueo creativo que acepta un trabajo como cuidador del Overlook, un imponente hotel de montaña que queda aislado durante el invierno.

Al poco tiempo de haberse instalado allí con su esposa y su hijo pequeño, empieza a sufrir trastornos inquietantes en su personalidad, que se van acrecentando al verse cada vez más expuesto a la incomunicación, el insomnio, sus fantasmas interiores y una suerte de influencia maléfica que vive en el lugar.

Protagonizada por Jack Nicholson como Torrance, Shelley Duvall como Wendy, su mujer, Danny Lloyd como Danny, el hijo, y Scatman Crothers como Dick Halloran, el jefe de cocina “telépata” del Overlook, fue recibida con frialdad por la crítica especializada en su estreno. Pero esto se revirtió con el paso del tiempo, ganando adeptos y un espacio importante dentro de la cultura popular por la potencia de sus escenas y su estilo visual.

Si bien King nunca ocultó sus diferencias con la visión de Kubrick, inicialmente no atacó la película abiertamente y no habló con profundidad del tema hasta varios años después. En 1997, se estrenó una miniserie para televisión de El Resplandor (conocida como Stephen King’s The Shining), dirigida por Mick Garris, que estuvo bajo la atenta producción y mirada artística del “maestro del terror”.

La crítica de King a Kubrick: “Hizo un Cadillac sin motor”

El escritor consideró que Kubrick vació de humanidad a sus personajes y “traicionó” el espíritu de la novela, especialmente en la construcción de Jack Torrance, que en el libro es un hombre en conflicto y no un psicópata. Para King, la película priorizó la forma por sobre el fondo y sacrificó el arco emocional en favor de la impecable estética.

“La película es demasiado fría. No hace ninguna inversión emocional en la familia protagonista. Creo que el tratamiento de Shelley Duvall como Wendy es... bueno, insultante para las mujeres”, sostuvo el autor nacido en Maine durante una entrevista con la reconocida revista The Paris Review, en 2006. “Ella es una máquina de gritar; no está involucrada en lo más mínimo en la dinámica familiar”, añadió.

“La película es hermosa de ver, tiene sets bellísimos, todas esas tomas con Steadicam -NdR: soporte estabilizador de cámara que se popularizó con la adaptación de Kubrick-. Yo solía llamarla un Cadillac sin motor. No se puede hacer nada con ella salvo admirarla como una escultura. Pero se la privó de su primer propósito, que era contar una historia”, prosiguió King.

En ese sentido, marcó lo que para él fue una diferencia fundamental entre el libro y el filme, que se encuentra en el final (alerta de spoiler): “En la novela, Jack Torrance le dice a su hijo que lo ama, y después vuela por los aires cuando hace explotar el hotel. En la película de Kubrick, muere congelado”.

Por otro lado, rechazó el trabajo que el cineasta -responsable de títulos como La Naranja Mecánica y 2001: Odisea del espacio- hizo con el personaje de Torrance. “No parecía tener idea de que Jack Nicholson estaba interpretando al mismo psicópata que ya había interpretado en películas de motoqueros, como The Rebel Rousers y Easy Rider. El tipo está loco. Entonces, ¿dónde está la tragedia si el tipo se presenta a su entrevista de trabajo y ya está loco?”, opinó.

Kubrick, fiel a su estilo, nunca buscó una adaptación literal del texto. Reescribió buena parte de la historia desde su propia mirada, potenció el simbolismo y convirtió al Overlook en un laberinto mental junto al trabajo de la novelista y guionista Diane Johnson.

La “revancha” televisiva

Diecisiete años después, en 1997, Stephen King tuvo su propia revancha. Ese año se estrenó la miniserie El Resplandor, una producción televisiva de tres capítulos dirigida por Mick Garris, conocido por sus múltiples adaptaciones y colaboraciones con el autor de Maine, en otra serie limitada, The Stand (Apocalipsis, 1994), y las películas Sonámbulos (1992), Viaje a las tinieblas (2004) y Desesperación (2006).

A diferencia del filme de Kubrick, esta obra televisiva contó con la supervisión total de King, quien adaptó personalmente el guion con la intención de ser lo más fiel posible a su novela. La versión profundizó en los conflictos familiares, el pasado de los personajes y el componente sobrenatural del hotel, aspectos que King consideraba centrales en su historia.

En la película el hotel es el contexto, el agravante en la locura de Torrance, en la obra literaria es el agente. Aquí, Jack comienza como un tipo común y corriente, pero que no puede controlar su ira por sus problemas con el alcoholismo. El hotel lo va seduciendo de a poco hasta que lo lanza en contra de su familia, a quien ataca con un mazo de croquet. Este fue otro pequeño detalle que Kubrick cambió de la novela, dándole a Nicholson un hacha.

Otra diferencia entre las obras son los animales de césped. En la novela, estos representan una amenaza importante que el hotel utiliza contra la familia. Quizás por razones tecnológicas, Kubrick los cambió por un extraordinario laberinto, que rinde homenaje a esta idea, era más práctico de filmar y sirve como metáfora de la mente del protagonista.

King y Garris sí los incluyeron, entre otros aspectos, pero generaron impresiones muy malas debido al presupuesto para efectos especiales que corrían para la televisión en los años noventa.

Si bien la miniserie no alcanzó el impacto cultural ni el prestigio cinematográfico del filme de Kubrick, no pasó desapercibida. Se le valoró su cercanía al espíritu del libro y fue nominada al Emmy a Mejor Miniserie, además de ganar los premios Saturn por Mejor Presentación de TV y Mejor Actor (Steven Weber).

