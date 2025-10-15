A cuarenta años de su apertura como discoteca en 1985, vuelve Paladium y celebra a “Oktubre”

A cuarenta años de la apertura de Paladium como discoteca -cerrada definitivamente en 1993-, este viernes 17 de octubre en Teatro Vorterix vuelve en formato fiesta para celebrar la diversidad con orgullo y alegría.

Además, habrá un especial dedicado a celebrar que el sábado 18 de octubre se cumplen 39 años de uno de los casetes pirata más influyentes del rock argentino: Oktubre de Los Redondos que tuvo su presentación oficial en Paladium. Una grabación en casete que circuló durante décadas en ferias como el Parque Rivadavia.

Paladium renació en 2023 cuando se grabó el documental Una noche en Paladium, una investigación de Francisco Novick -hijos de uno de los fundadores- tras los pasos de ese emprendimiento que él no llegó a ver. A instancias del film se realizó una fiesta donde muchísimos de sus protagonistas volvieron a reunirse y la idea de revitalizar ese espíritu enseguida prendió.

“La noche de mediados de los ochenta era un ambiente increíble, de libertad reconquistada, éxtasis creativo y destape sexual tras el final de la dictadura cívico militar. Paladium particularmente proponía algo muy copado, abierto, diverso, quizás muy distinto a lo que hoy imaginamos como una discoteca o a ‘la noche’. Era una convivencia virtuosa de performers y pioneros del movimiento queer, tangueros viejos y la nueva ola del rock, todos juntos en un mismo lugar, respetando sus diferencias y proponiendo un espacio de interacción libre. Mucha apertura mental. Me encantaría ir a un lugar así hoy en día, no creo que exista, al menos no en esa escala. Entraban algo así como 1800 personas”, había señalado Francisco Novick a Noticias, antes de estrenar su documental.

Ahora Paladium es una fiesta itinerante y conserva lo más importante: la celebración de la diversidad vivida con orgullo y alegría. Paladium y Oktubre se funden en una excusa para reivindicar de la noche porteña como refugio para la libertad de los cuerpos, el baile y la mente.



Paladium, el original

La “disco” quedaba en la calle Reconquista al 900 en el Bajo porteño, sobre un antiguo edificio de usinas que les daban electricidad a los tranvías. Fue creado por Juan Lepes, padre de la reconocida cocinera Narda Lepes, y Juan Luis Novick,

Esa pieza clave de la cultura nocturna y musical de Buenos Aires por donde pasaban las nuevas vanguardias artísticas a la par de Charly García, Soda Stereo, Virus, Los Violadores o Fito Páez fue clave para que el underground y el mainstream convivieran en performances audaces, happenings artísticos y shows en vivo.

En esta nueva generación, su DJ original (Pablo Bentivoglio) y su Host históricx (el actor y performer Willy Lemos) además de músicos, VJs, performers, diseñadores, escenógrafos y vestuaristas se encuentran para dar forma a una experiencia impredecible.

Esta nueva versión es producida por Páez Roth Entertainment.

FIESTA PALADIUM

TEATRO VORTERIX, Viernes 17 de octubre

Puerta: 00hs

Federico Lacroze 3455 - CABA.

Tickets en All Access

