A la caza de imágenes

“Cuando el mundo cultural se fragmenta y aparecen las colonias en América, dependientes de las metrópolis, lo cual implica una causa del poder político, aparece la dicotomía de lo regional y lo universal, que en ondas concéntricas desde el poder central hasta la periferia fija un tipo de colonialismo que revierte aquellos términos”. En estos términos, Alfredo Veiravé cuestiona la cosmovisión cultural occidental que plantea una dicotomía rígida entre lo regional y lo universal. Para Veiravé, esta dicotomía es falsa, ya que “todo escritor no se define fuera de su propio mundo cultural, sino precisamente al revés, dentro de él”. Para el poeta “todo escritor es regional, y puede ser universal, siempre y cuando su obra alcance a definir su escritura, su lenguaje, su visión del mundo, entre el espacio que le ofrecen la realidad propia y los campos de significación múltiple de la cultura. Lo universal es un problema vinculado con la hegemonía de las culturas dominantes”. Su propuesta es construir “una relación de independencia con aquellas culturas que pretenden ser universales porque son dominantes”.

En su largo plan de trabajo, Alfredo Veiravé pasa a ocupar el lugar de los grandes autores de la región como Juan L. Ortiz, Carlos Mastronardi, Amaro Villlanueva y Juan Jose Manauta. Maria Eugenia De Zan señala en la Introducción que Veiravé tuvo una “temprana curiosidad por las ciencias naturales y su interés por integrar el arte y la ciencia como parte de un mismo sustrato de la imaginación”. Como parte de las grandes preocupaciones sobre su tiempo, Veiravé despliega un posicionamiento claro que atraviesa el conjunto de sus textos ensayísticos reunidos en Chaco en el territorio de la imaginación, que recoge las voces y las miradas de la región imaginaria construida históricamente sobre los valles de los ríos Paraná y Uruguay.

La dirección de este volumen estuvo a cargo de Claudia Rosa, quien trabajó sobre el archivo del propio Veiravé y estuvo al frente del equipo de investigación que se ocupa de la recopilación y edición cuyo producto final es este texto organizado en tres partes. La primera lleva por título el mismo que el libro, “Chaco en el territorio de la imaginación”, donde se presenta el ensayo central de este volumen. En la segunda parte, titulada “Ensayos sobre la lectura y la escritura”, Veiravé desarrolla su teoría sobre la lectura y la tradición como componentes ineludibles de todo proceso de creación. Finalmente, en la tercera parte, que lleva por nombre “Los escritores de la región”, Veiravé se ocupa de reseñar otros autores de la región como Guido Miranda, Oscar Hermes Villordo, Julio Florencio Acosta y Aledo Luis Meloni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tal como designa el topónimo “Chaco”, que en voz quechua se refiere a una forma de caza de los originarios de la región, Alfredo Veiravé va a la caza de la imágenes, las voces, los sonidos, los protagonistas, los procesos y las disputas de una región geográfica e imaginaria que hace de estos ensayos un monumento o documento cultural e histórico de época fundamental para comprender un parte de fundamental del territorio cultural de nuestro país.

Chaco en el territorio de la imaginación

Autor: Alfredo Veiravé

Género: ensayo

Otras obras del autor: El alba, el río y tu presencia; Destrucciones y un jardín de la memoria; 1976: La máquina del tiempo; Radar en la tormenta; Laboratorio central

Editorial: Ediciones UNL / Eduner / Eudene, $ 22.000