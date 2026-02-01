Kiosco de revistas

¿Ídolos o qué? es un viaje por las revistas y el periodismo de rock en Argentina, con paradas reconocibles y otras no tanto. El reconocido archivista y coleccionista Ponchi Fernández y el periodista Sebastián Benedetti, sus autores, escribieron a cuatro manos un extenso libro que les llevó varios años de intenso trabajo, basado en la diversidad bibliográfica, porque hacen convivir un tanque como la mítica y señera revista Pelo con el amateurismo de los fanzines.

La cultura rock revolucionó a la humanidad. Sin violencia ni sangre derramada, puso el foco en los jóvenes y los empoderó. Fernández y Benedetti arrancan a mediados de los 50, hablando de un periodismo que ya se hacía cargo de las primeras señales que daba en nuestro país ese bebé llamado rock and roll: “En Jazzlandia, la razón de existir era jazzera, pero el clima de época hizo que en su páginas aparecieran esos nombres que luego quedarían entre los cimientos del rock and roll global”, cuentan los autores. Fernández y Benedetti son inclusivos y ponen en valor hasta publicaciones que sacaron un solo número. Todo contribuye al armado de un relato coral jugosísimo. Hay de todo, como en botica: las empresas editoriales, las publicaciones que se la bancaron, las que directamente fueron a pérdida, una que fue financiada con venta de drogas y todo ese potente movimiento contracultural que giró alrededor de las tribus punks y heavys; vaya un ejemplo: el épico fanzine Resistencia, de la música y escritora Patricia Pietrafesa.

Pasando revista, la figura de Daniel Ripoll se recorta nítidamente del resto, no solo por su condición de pionero, con la creación de la revista Pelo (la publicación más longeva de la historia: 1970-2001) sino por la interminable cantidad de productos periodísticos que lideró desde la editorial Magendra, en nuestro país y en el exterior.

En 1976 se comienza a publicar El Expreso Imaginario, invención de Jorge Pistocchi, otro gran referente del periodismo de rock, que emprendió esta aventura junto al poeta de “Ayer nomás”, Pipo Lernoud, y un equipo formidable: el diseño y el arte a cargo de Horacio Fontova y Alfredo Rosso y Claudio Kleiman, dos pilares de esta historia, entre sus redactores.

¿Ídolos o qué? también se adentra en el análisis de Cerdos y Peces, el gólem creado por Enrique Symns, donde el periodismo gonzo encontró su canal de expresión, honrando con hechos el viejo lema. “Sexo, drogas y rock and roll”.

¿Ídolos o qué?

Una historia de las revistas de rock en Argentina (1955-2025)

Autores: Sebastián Benedetti / Ponchi Fernández

Género: ensayo

Editorial: Gourmet Musical, $ 57.000