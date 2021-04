Abril de nuestro deseo, de Lola Ridge

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y la elegida de este domingo 4 de abril de 2021 es la irlandesa Lola Ridge (1873-1941), con Abril de nuestro deseo:

No es este Abril de nuestro breve deseo

el que despierta el cantar de los petirrojos,

sino el vibrante residuo de una primavera

más amplia, que convierte al vacío en palabras. Este fuego

alguna vez balbuceó en nuestras colinas (del que han

olvidado su acento furioso) cuando la tierra estaba partida

e inundada en sus barrancos, ardiendo,

antes de que quedara este justo diseño intrincado.

Mucho, mucho antes, extrañas criaturas desde lo alto

arrojaron revoloteantes sombras sobre el desierto; flameantes

alas surgían de las montañas; cosas luminosas,

que se erguían sobre cada ardiente borde

de astados horizontes, brillaban como serafines

y sacudían a la tierra con su enorme pisada.



* Traducción de Juan Arabia

Lola Ridge nació en Dublín el 12 de diciembre de 1873, creció en ciudades mineras de Nueva Zelanda y Australia. Cuando tenía treinta y cuatro años, emigró a los Estados Unidos y finalmente se instaló en la ciudad de Nueva York.

Ridge recibió la atención de la crítica por primera vez en 1918 cuando se publicó su largo poema “The Ghetto” en The New Republic. Durante ese mismo año Ridge publicó su primer libro, The Ghetto and Other Poems. La colección se centró en las viviendas del Lower East Side, lugar donde ella vivía. Sus colecciones posteriores fueron Sun-Up and Other Poems (1920), Red Flag (1927), un libro de poesía política, Firehead (1929) y Dance of Fire (1935).

Ridge trabajaba en una fábrica y era una obrera políticamente activa, es por eso que a menudo escribía sobre cuestiones de raza, clase y género, especialmente en sus primeros trabajos. Fue defensora de los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales y los derechos de los inmigrantes. En 1927, fue arrestada mientras protestaba por la ejecución de Sacco y Vanzetti, anarquistas e inmigrantes italianos que fueron condenados, mediante un controvertido juicio, por asesinar a dos hombres durante un robo a mano armada en Massachusetts.

El éxito de sus primeros trabajos la llevó a ser editora de publicaciones de vanguardia como Others (donde trabajó junto a los poetas William Carlos Williams y Marianne Moore) y Broom. Comparada estilísticamente con escritores como James Joyce y H. D., recibió la beca Guggenheim en 1935 y el premio Shelley Memorial en 1936, entre muchas otras distinciones. Murió en Nueva York a la edad de sesenta y siete años el 19 de mayo de 1941. Tal como indica Terese Svodoba (The New Republic, 2016): “mucho antes de Virginia Woolf, esta poeta allanó el camino para la literatura feminista”.