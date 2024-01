Agenda cultural: arte en memoria de las víctimas de Hamás, biodrama, concierto de Juana Molina y cine

Entre las ofertas culturales de los últimos días de enero en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran dos profundamente movilzadoras. La muestra Nombre y Rostros en el Faena Art Center, que incluye ilustraciones que recuerdan los asesinatos perpetrados por Hamas y la obra de teatro y danza Fuck Me de Marina Otero, un biodrama que no deja a ningún espectador ileso.

Exposiciones

Nombres y Rostros

Por iniciativa de la embajada de Israel en Argentina en cooperación con el Keren Hayesod(CUJA) del 18 al 23 de enero en el Faena Art Center (Aimé Painé1169) se inauguró la exhibición Nombres y Rostros, en la que se exponen 39 impresiones de ilustraciones y pinturas realizadas por diversos artistas israelíes, inspiradas en las secuelas de los asesinatos de Hamas el último octubre. Las obras apelan a visibilizar el aspecto humano de la tragedia, haciendo foco en las víctimas y sus historias personales, así como en el reclamo por la liberación de quienes aún se encuentran secuestrados.

De acuerdo a sus curadoras originales“…cuando internet se inunda de imágenes de terror, las ilustraciones son un refugio con una representación respetuosa, comprensiva, llena de emoción y que convoca a un futuro mejor.”

Nombres & Rostros comenzó como un proyecto virtual independiente de ilustradores israelíes, tres días después del 7 de octubre, mientras las dimensiones del desastre apenas comenzaban a revelarse. La exhibición fue proyectada en pantallas de la vía pública en Tel Aviv y Jaffa, y también fue presentada en una exposición al aire libre en Plaza Safra en Jerusalén.

La muestra cuenta con una sección dedicadaa los individuos que aún hoy permanecen secuestrados en Gaza y un capítulo específico dedicado a la familia de origen argentino-israelí Bibas, cuyos cuatro miembros, Yarden, Shiri y sus hijos Ariel de 4 años y Kfir de 12 meses se encuentran aún secuestrados.

Ficha Técnica:

Curadoras de Nombres & Rostros, Israel:

Or Segal, YaelVolovelsky, Maya Gur, Shahar Tal

Co-curaduría en Argentina:

Tammy Kohn

Traducciones:

Noa Mishkin, Leah Abir, Yasmin Daniel, Tammy Kohn

Artistas:

Aya Chor, Avia Cohen, AviaEyal, Alina Gorbran, Carmel Ben Ami, Daniel Kaplan, Dana Bar Lev, EdenSpivak, GaiSafranLulai, Ilana Zeffren, InbalOchyon, InvalAssa, ItzikRennert, Keren Katz, Maayan Peretz, Maya Gur Bar Yehuda, Maya Levy, MichalArchangorodski, Naama Ben Moshe, NettaShalem, Noa Kelner, Noa Mishkin, Noa Paran, Noga Livni, NuritLaor, Omer Zimmerman, Or Segal, OrYogev, ReutAsimini, ReutBortz, ReutKadmon, RonelleRokach, RotemCodish, SaharHameiri, Sapir David, Shahar Tal, Tal Gutberg, YaelVolovelsky, YaliZiv, YardenAdar, YardenTeeni, YuvalKaptzan

"Al rojo vivo", Renata Schussheim en el Centro Cultural Recoleta

Al rojo vivo está montada en tres salas vinculadas entre sí y presentan el cruce de artes plásticas, escénicas y visuales, la música y el rock. En la exposición se incluyen clásicos de su trayectoria vinculada al rock y al arte colaborativo que realizó junto a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Federico Moura, con fotos de Jorge Fisbein, Eduardo Martí, Gianni Mestichelli, Martin Gurfein, José Luis Perotta y Gabriel Rocca, estarán exhibidos en distintos formatos y soportes.

Se puede visitar de martes a viernes, de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados, de 11.15 a 22.

Teatro

Fuck Me de Marina Otero

La obra consagratoria de la bailarina y coreógrafa Marina Otero, fenómeno a nivel mundial, presenta sus últimas 2 funciones en Argentina el 23 y 30 de enero en el teatro Metropolitan (av. Corrientes 1343). La pieza aplaudida por la crítica y el público en los principales festivales y escenarios internacionales realiza una única escala en CABA como antesala de la gira internacional con la que recorrerá las ciudades de Lisboa (Portugal), París (Francia) y Bruselas (Bélgica).

Después de "Andrea" y "Recordar 30 años para vivir 65 minutos", "Fuck me" propone una indagación sobre el paso del tiempo y sus marcas en el cuerpo. La pieza transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance.

"Fuck me" es la tercera parte de Recordar para vivir, proyecto a través del que Otero propone construir una obra inacabable sobre su vida hasta el día de su muerte. La pieza escrita y dirigida por la bailarina fue gestada para ser interpretada por ella misma, pero esto se vio impedido por el padecimiento de una severa hernia de disco. “Siempre me imaginé ocupando el centro de la escena, como una heroína vengándome de todos y todo. Pero el cuerpo no me dio para tanta batalla. Hoy dejo mi lugar a los intérpretes. Voy a mirar como ellos le prestan su cuerpo a mi causa narcisista”, concluye la artista.

"Fuck me" se presentó en el Festival Zürcher Theater Spektakel (Zurich, Suiza) obteniendo el premio a mejor obra, La Bâtie (Genéve, Suiza), Théâtre des Celestins (Lyons, Francia), TnBA (Bordeaux, Francia), Spring Festival, Theatre de la Ville (París, Francia), De Singel (Amsterdam, Países Bajos), Les Tanneurs (Bruselas, Bélgica), FITEI (Portugal), DFeria (San Sebastián, España), Festival de Otoño (Madrid, España), Temporada Alta (España), FIDAE (Santiago de Chile), Festival MIRADA (Brasil), Onassis Stegi (Grecia), CPH Stage (Copenhague, Dinamarca), Festival HAU Hebbel am Ufer (Berlín, Alemania), ImPulsTanz (Viena, Austria), Israel Festival, entre otros.

La novia de mi mejor amigo

Los viernes de enero y febrero en Av. Corrientes 1764 se presenta la comedia "La novia de mi mejor amigo" del director y actor chileno, Sebastián Badilla.

La historia cuenta cómo dos mejores amigos de toda la vida, se encuentran inesperadamente durante una noche de verano donde pondrán en duda su amistad y reconocerán que ambos comparten sentimientos por la misma mujer.



Sebastián Andrés Badilla Castro es un director de cine, guionista, productor y actor chileno que protagonizó y dirigió las películas El limpiapiscinas (2011), El babysitter (2013), Mamá ya crecí (2014), Maldito amor (2014), No quiero ser tu hermano (2019) y Eternamente adolescente (2023).

De Londres a Buzios: Kreimer, el primer escritor del punk en habla hispana revela su diario íntimo



Desde el 2023 se encuentra radicado en Buenos Aires, Argentina dedicado a la producción de cine y teatro. Su novena película Noches de sol la cual protagoniza junto a la animadora y actriz española Eva Gómez tiene programado su estreno para enero 2024 en todos los cines de Chile.

Música

Juana Molina en el Parador Konex

Este año Juana Molina anunció la edición -en vinilo, CD y plataformas digitales- de su primer álbum, Rara (1996), que la artista volvió a grabar en 2023 junto a dos de los músicos de aquella formación, Mariano Dominguez y Javier Mattanó, y con López de Arcaute en batería. Con esta novedad se presenta este sábado 20 de enero a las 19 en el Parador Konex (Sarmiento 3131).

Cine

Cartelera del cine Gaumont

Hasta el 24 de enero se puede ver el documental de Jesús Braceras, Muchachos, la película de la gente y el de Gonzalo Arias y Martín Méndez, Elijo Creer. También la poética Los delincuentes de Rodrigo Moreno, Durazno Sangrando de Claudio Santorelli, Roberto "Polaco" Goyeneche documental de Marcelo Goyeneche, Galasso, pensar en nacional de Federico Sosa, Mover (lo que no se ve) de Mara Avila y Manuel Ugarte - El destino de un continente de Martín Pigna, Federico Molnar.

Ciclo de cine japonés en el Malba: “Kurosawa: 8 obras maestras en 35 mm”

Malba Cine, en colaboración con The Japan Foundation y el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina, proyectará sus elegidas del director de cine japonés Akira Kurosawa.

El jueves 25, a las 18, se verá La fortaleza oculta (1958) y a las 20.30 se proyectará Yojimbo (1961) y el cierre del ciclo será a las 22.30, con Sanjuro (1962).

