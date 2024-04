"Aun aquí", de Anselm Berrigan

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Aun aquí", de estadounidense Anselm Berrigan:

¿Es extraño que las marcas

se llamen marca

cuando alguien dice

que marcamos la ocasión?

Cuando te llamás

Anselm, esto no es algo

en lo que pensás

incluso si ahora lo

estoy haciendo, si esto es

pensar. Mis disculpas.

Iba a comenzar

esto En Mi Mente

tipiando “Estoy revirtiendo

pero no sé

En qué dirección.”

Revertir en este caso

puede significar pensar en

Morir. No es lo que se quiere.

Pero no puedo evitar el rumbo

que esto ha tomado. Dudo

que se pueda realmente preparar

para extrañar a alguien.

Y luego podés.

Y luego no podés.

Y entonces esa ausencia

para ser ella misma

acaba siendo otra cosa.

para Paul & Sarah

(Traducción de Patricio Ferrari)

Autor de ocho libros de poesía y numerosos chapbooks, Anselm Berrigan (1972, Chicago, Illinois) obtuvo una licenciatura de SUNY Buffalo y un Maestría en Bellas Artes en Brooklyn College. Sus colecciones de poesía incluyen: Integrity & Dramatic Life (1999), Zero Star Hotel (2002), Some Notes on My Programming (2006), Free Cell (2009), Notes from Irrelevance (2011), Primitive State (2015), Something for Everybody (2018) y Pregrets (2021).

Con su madre, Alice Notley, y su hermano, Edmund Berrigan, coeditó The Collected Poems of Ted Berrigan (2005) y Selected Poems of Ted Berrigan (2011). Es el editor de poesía de The Brooklyn Rail. Actualmente reside en Nueva York con su esposa, la poeta Karen Weiser.