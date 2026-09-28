Buenos Aires desembarca en Madrid con Borges como protagonista de un mes de cultura porteña

La cultura de Buenos Aires volverá a conquistar Madrid durante el mes de octubre con una ambiciosa edición de Buenos Aires en Madrid, el programa impulsado por el Ministerio de Cultura porteño para proyectar su producción artística en el plano internacional y acercarla a nuevos públicos. Del 2 al 30 de octubre, múltiples escenarios y espacios culturales madrileños acogerán una programación multidisciplinaria que atravesará el teatro, la literatura, la música, el tango, la danza, el cine y la performance. Este año, el eje central girará en torno a la figura de Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su muerte.

“Borges tiene una relación inseparable con Buenos Aires, pero al mismo tiempo construyó una obra profundamente universal. A 40 años de su muerte, llevar su legado y el de María Kodama a la Caja de las Letras es una forma de celebrar esa dimensión y de seguir proyectando la cultura de nuestra Ciudad en el mundo. Que Madrid reciba durante todo un mes a nuestros artistas, autores y producciones habla también de ese vínculo cultural que queremos seguir fortaleciendo”, señaló la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes.

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El plato fuerte de la agenda tendrá lugar el 20 de octubre con el depósito del legado de Borges y María Kodama en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, una iniciativa conjunta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, el Instituto Cervantes y el ministerio porteño que sumará objetos personales del escritor para preservar su memoria. Esa misma jornada se celebrará un evento abierto al público con Las milongas de Borges interpretadas por Marcelo Balsells y César Angeleri, y un recorrido poético en la voz de la actriz Laura Novoa. La presencia borgiana se extenderá además a la Fundación Ortega-Marañón con la exposición Borges: el otro, el mismo, abierta del 20 de octubre al 6 de noviembre con primeras ediciones, correspondencia y objetos de su biblioteca personal.

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La programación escénica y musical arrancará el 2 de octubre con Una distancia necesaria, una innovadora coproducción de teatro independiente que conectará simultáneamente dos escenarios en Madrid y Buenos Aires mediante un dispositivo tecnológico. La agenda sumará la música de raíz porteña con propuestas como Buenas noches, Buenos Aires y el concierto acústico de BB ASUL en el Faro de Moncloa. En el plano teatral, Luciano Cáceres presentará Paraíso el 17 de octubre en Espacio Alma, mientras que el universo literario de Julio Cortázar resonará en la Librería Parenthesis de la mano de Nana y Bruno Galindo.

La literatura y la poesía tomarán diversos rincones madrileños de la mano de autores como Natalia Zito, Teresa Donato y espectáculos musicales como Cartas y boleros al rey de la cabina. Además, el tango saldrá al espacio público el sábado 24 de octubre con una gran jornada de milonga, clases abiertas y exhibiciones en la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas, en pleno Parque del Retiro.

El cine argentino también tendrá su espacio destacado del 19 al 23 de octubre en la Sala Iberia de Casa de América, con un ciclo homenaje a dos pilares fundamentales de la interpretación: Héctor Alterio y Luis Brandoni. La retrospectiva incluirá títulos entrañables como Esperando la carroza, El hijo de la novia, La odisea de los giles, Darse cuenta y Fermín, glorias del tango, contando esta última con una presentación especial del actor Luciano Cáceres.

Con esta nueva edición, que se extenderá por sedes como el Instituto Cervantes, Casa de América, Fundación Ortega-Marañón, centros culturales y librerías de la capital española, Buenos Aires en Madrid consolida un puente permanente de intercambio creativo y una vidriera de lujo para sus artistas en el viejo continente.