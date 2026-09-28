El 28 de septiembre, el santoral católico conmemora la memoria litúrgica de San Lorenzo Ruiz, insigne protomártir de Filipinas. Nacido en Binondo hacia el año 1600, este humilde escribano y padre de familia consagró su existencia al servicio eclesial, convirtiéndose en un testimonio inmortal de santidad y amor supremo a Cristo durante las cruentas persecuciones acontecidas en Japón.

San Lorenzo Ruiz y el valiente testimonio de su fe ante el martirio en Japón

Educado por los padres dominicos en Manila, destacó tempranamente por su piedad y su virtuoso servicio como sacristán. Tras verse obligado a abandonar su patria para escapar de una falsa acusación de homicidio, se unió a una expedición misionera dominica con destino al archipiélago japonés, asumiendo con inquebrantable valentía los riesgos de la evangelización misionera.

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Al desembarcar en Okinawa durante el shogunato Tokugawa, los misioneros fueron arrestados y sometidos a brutales torturas psicológicas y físicas. En medio de inmensos padecimientos, Lorenzo rechazó rotundamente renegar de su fe, declarando con conmovedora firmeza que daría mil vidas antes que apostatar de su Señor, manifestando una inquebrantable fidelidad evangélica hasta el final.

Sufrió el martirio en la colina de Nishizaka en Nagasaki mediante el atroz suplicio de la fosa (ana-tsuri). La tradición eclesial atestigua múltiples prodigios de sanación atribuidos a su poderosa intercesión, destacando la milagrosa curación de un niño con hidrocefalia en 1983, hecho decisivo reconocido por la Santa Sede para su histórica canonización en Roma.

En la piedad contemporánea, es invocado universalmente como el santo patrono de los migrantes, los pobres y los trabajadores filipinos en el extranjero. Miles de fieles acuden cotidianamente a su intercesión divina para solicitar fortaleza espiritual frente a las adversidades, serenidad en el trabajo y protección para las familias que sufren el dolor de la distancia.

Las oraciones dedicadas a su memoria apelan a su heroica constancia para pedir la gracia de la conversión de corazón. Los devotos recitan diariamente el Santo Rosario y novenas especiales, implorando la fuerza moral necesaria para superar las pruebas de la vida moderna y mantener una constante vida de oración en perfecta armonía con el Evangelio.

Su imperecedero legado espiritual continúa enseñando que el amor a Dios supera cualquier sufrimiento terrenal. Venerado como un faro de luz para toda la Iglesia universal, San Lorenzo Ruiz motiva al pueblo creyente a cultivar un compromiso sincero con las obras de caridad, orientando siempre sus actos hacia la gloria celestial y la definitiva salvación del alma.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso monarca San Wenceslao de Bohemia, mártir, y a San Simón de Rojas. Asimismo, durante esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, San Jerónimo y Santa Teresita del Niño Jesús, cuyos testimonios fortalecen profundamente la fe eclesial.

Para los devotos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y encomendarse a su amparo en la Iglesia de Nuestra Señora de la Rabida, ubicada en el barrio porteño de Monsterrat (Av. Belgrano 1502). En este acogedor templo porteño, la comunidad custodia imágenes veneradas y ofrece momentos de oración y bendición para las colectividades migrantes de la ciudad.