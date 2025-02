"Canto XXV", de Radu Vancu

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Canto XXV", del rumano Radu Vancu:

Cerca blanca: una pequeña

mochila de niño que ilumina

todo el cementerio.

Cerca blanca: una niña que sujeta

con fuerza la muñeca contra su pecho

saltando al sueño como desde un

taburete.

Madera de cerca blanca: ojos de niños

moviéndose en el sueño

al ritmo de una cuerda que se

balancea.

Oh sí, Anne Sexton, seguramente podemos

construir cercas blancas

que mantengan alejadas

las pesadillas. Podemos construir

mundos enteros en los que el pensamiento

no desgarre el cerebro. En los que la

inocencia no sea sólo para

los niños y los devastados;

y nuestra mutilación subtitulará

tiernamente cómo la madre llama

a su hijo en la mesa;

y en algún lugar al borde del país de las hadas

nosotros, los periféricos*, escribiremos

elegantes cantos domésticos

sobre la mutilación.

Pero para

quién.

* En el original «Perifairyal»: invención del autor, resultante de combinación en rumano de «periferic» y «feeric», que significa «periférico» y «parecido a un hada». Por recomendación Radu Vancu, y dada la imposibilidad de dar una reproducción en nuestro idioma, decidimos usar en esta traducción sólo «periférico».

(Trad. Juan Arabia)

Radu Vancu (Sibiu, Rumania, 1978) es un poeta, ensayista y traductor rumano. Junto con Claudiu Komartin, es coeditor de la antología Best Romanian Poems of the Year (2010, 2011 y 2012). Ha traducido novelas y poesía (dos amplias selecciones de Ezra Pound y John Berryman). Es profesor adjunto en la Facultad de Letras y Artes de la Universidad Lucian Blaga de Sibiu y editor de dos revistas culturales, Poesis International y Transilvania, y organizador del Festival Internacional de Poesía de Sibiu.