Titanes en el Ring celebra sus 60 años: "Es uno de los pocos shows que se transmitió de generación en generación"

Titanes en el Ring, el show creado y dirigido por el carismático Martín Karadagián, cumplió 60 años y lo celebra con un espectáculo de lucha libre para toda la familia. En el mismo estarán presente legendarios personajes como el Caballero Rojo, la Momia Blanca, la Momia Negra y Payaso "Pepino", además de los campeones actuales.

"El domingo 29 de mayo a las 18 horas, en la Sala Siranush, vamos a hacer Titanes en el Ring edición Diamante. Ahí vamos a iniciar una seguidilla de festejos", confirmó a Perfil la organizadora Paulina Karadagián, hija del recordado luchador y actor, con una voz algo congestionada por el cambio de clima pero profundamente emocionada.

"Habrá leyendas como el Caballero Rojo y el Hombre de la Barra de Hielo... y toda una nueva generación de luchadores que la rompe", dijo al referirse a nuevas figuras como el Campeón Masculino 2021, Vlad Ivanoff, y la primera Campeona Intergénero, Nikka Bykov, entre otros. Además, destacó misteriosamente que "un personaje muy querido del pasado va a venir a tratar de saldar una vieja rivalidad".

"Estoy feliz porque obviamente 60 años no se cumplen todos los días. La reacción de la gente fue tremendamente positiva, una semana antes del show ya teníamos todas las localidades agotadas", expresó. De esta manera, confirmó que habrán más funciones. Una de ellas será el próximo 24 de julio, en vacaciones de invierno, donde además de homenajear a los Titanes se celebrarán los 100 años del nacimiento de Martín Karadagián.

La primera cita es el domingo 29 de mayo, a las 18 horas, en el ring de Sala Siranush, calle Armenia 1353

Sobre la marca que ha dejado en el público el espectáculo creado por su padre, consideró: "Titanes es uno de los pocos que se transmitió de generación en generación. Ha demostrado no ser solo para chicos, sino para toda la familia, y no siempre estuvo en televisión". Y agregó: "Veo que los chicos van descubriendo y se maravillan no sólo con las leyendas sino también con los luchadores nuevos".

Paulina Karadagián.

Sobre los deportistas, continuó diciendo: "No te podría decir cuál es el preferido, me encanta Vlad Ivanoff pero me gustan todos y cada uno es único. Él tiene una cuota de maldad que hace enojar mucho a la gente y se perfiló como 'el malo que muchos aman odiar'. También tiene esa picardía que quizás tenía mi papá en la época del Luna Park, que de repente te da un poco de ternura cuando te pide perdón"

Más allá de los guiños con el pasado, Paulina se mostró sorprendida por las "hinchadas" que acompañan a los luchadores -como la barra brava del Caballero Rojo- y anticipó un desafío de "barba contra cabellera: uno se va a quedar sin barba o sin pelo", en referencia a la pelea que protagonizarán Luri M. y Enigma 17.

Las entradas para el 24 de julio saldrán a la venta en las próximas semanas y la cita también será a las 18 hs en Sala Siranush. Además habrá un nuevo show para el domingo 21 de agosto, Día del Niño, y se espera el anuncio de más fechas para octubre, noviembre y diciembre y la agenda sigue abierta.

FP CP