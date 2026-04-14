Con obras de Marta Minujin, Liliana Porter y Albertina Carri MUNTREF inaugura su último capítulo sobre infancias

Este miércoles 15 de abril, MUNTREF Artes Visuales presenta dos exposiciones relacionadas a las infancias. Por un lado, la muestra colectiva internacional “Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo” y la video instalación “Punto Impropio” de Albertina Carri. Ambas forma parte de una serie global curada por Diana Wechsler, que formó parte de sedes en Arabia Saudita, Italia, Chile y Argentina en el marco del proyecto BIENALSUR.

Esta es la última exposición que con el tema Infancias, se inaugura en el mundo como parte de un proyecto en forma de capítulos, Let´s play. Artistas como Marta Minujin, Liliana Porter, Michelangelo Pistoletto, Christian Boltanski, Arwa Alneami, Glenda León, Jordi Colomer, Gabriela Golder, Aimée Zito Lerma y Leticia Obeid presentan sus obras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La palabra infancia remite hoy a la niñez. Sin embargo, no fue siempre así. La niñez se va construyendo a lo largo de los siglos hasta configurarse como una etapa singular de la vida humana diferenciada claramente de la de la adultez”, detalló Diana Wechsler.

“Nunca se abandona definitivamente la infancia, nunca somos enteramente adultos: no hay vida humana sin infancia, afirma Giorgio Agamben. Es la infancia un tiempo singular, dirá Francois Lyotard, que se vive más que en sentido cronológico”, agregó la curadora. También podrá verse “Punto Impropio”, la video instalación de Albertina Carri.

Sobre esta obra, que hoy se exhibe en los dos MUNTREF ( Inmigrantes y Caseros) el escritor, Daniel Link señala: “Como un ejercicio filológico obsesivo y desmesurado, Albertina registra con microscopio el trazo materno sobre el papel (...) En el audio, donde la escuchamos leer esas cartas ‘sin ahorrar ni una coma’, su voz quiere que entendamos que, más allá de las convenciones de escritura, hay algo mágico que nos permite entrever lo que no ha sido escrito y que tiene la forma de una indicación para el futuro”, señala.

“¡Caigan las rosas blancas!”, de Albertina Carri: una road movie con vampiras, industria porno y humanismo



La madre de Carri fue asesinada por la dictadura. Sus restos nunca han aparecido y el homenaje de su hija constituye una de las obras argentinas más importante sobre la memoria. Carri despliega una exploración sobre la memoria, el archivo y las formas de representación, a partir de un dispositivo audiovisual que tensiona los límites entre lo documental y lo ficcional, invitando a repensar las narrativas históricas y las huellas del pasado en el presente.

“Punto Impropio” junto a “Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo” siguen los lineamientos de la programación 2026 de MUNTREF que a través de sus propuestas expositivas, de las activaciones y los programas públicos pensados en articulación con las carreras de grado y postgrado que se cursan en la UNTREF, dedicará su programación a revisar las maneras en que contamos historias, construimos memorias, revelamos u opacamos aspectos que de una u otra forma terminan constituyéndonos socio-histórica y culturalmente, a partir de un posicionamiento amplio, reflexivo, crítico y constructivo a la vez.



FECHA. INAUGURACIÓN Jueves 15 a las 18 horas

LUGAR:MUNTREF ARTES VISUALES

De lunes a sábados de 11 a 19 h

Valentín Gómez 4838.

Caseros, Provincia de Buenos Aires.

Entrada gratuita

