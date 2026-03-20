Córdoba anuncia la construcción de un nuevo estadio cubierto para shows de alto nivel

Córdoba contará con un nuevo estadio cubierto para shows de alto nivel gracias a la iniciativa de Corporación América Inmobiliaria, brazo inmobiliario del Grupo Corporación América (Familia Eurnekian), y Dale Play, compañía fundada por Federico Lauria. Se trata del desarrollo de Arena Córdoba, un nuevo venue de escala internacional que buscará posicionar a la ciudad como una de las principales plazas de espectáculos y eventos deportivos del país y Latinoamérica.

El proyecto se desarrollará junto a socios estratégicos locales como En Vivo Producciones, la productora fundada por José Palazzo y Marcelo Oliva, y el reconocido productor cordobés Carli Jiménez, una alianza que integra experiencia local e infraestructura internacional para impulsar un desarrollo muy relevante en el área del entretenimiento en vivo en la región.

La Arena estará localizada en una fracción del Distrito Las Artes, el desarrollo inmobiliario de usos mixtos impulsado por Corporación América Inmobiliaria en el predio del ex Batallón 141.

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Quiénes están detrás del proyecto

Dale Play es una de las compañías líderes de entretenimiento en Hispanoamérica. En el último año desarrolló y produjo más de 400 shows en 18 países y 87 ciudades y combina producción de shows, gestión y proyección de talento y contenidos, participando activamente en algunos de los proyectos más relevantes de la música en español. En ese recorrido, trabajó con artistas globales como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Daddy Yankee, Luis Miguel y Karol G, como en la proyección internacional de algunos de los artistas argentinos más importantes, con impacto en el escenario global, como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Airbag y Lali, entre otros.

En Vivo Producciones, la productora más importante del interior del país, ha sido responsable de más de 500 shows en estadios y de hitos como Cosquín Rock, recientemente declarado Marca País. A lo largo de más de dos décadas, ha presentado artistas internacionales como Paul McCartney, Madonna, Justin Bieber y Guns N’ Roses.

Por su parte, Carli Jiménez, productor cordobés con una trayectoria en constante crecimiento dentro de la industria del entretenimiento, aporta la identidad cultural y el arraigo necesarios para que Arena Córdoba sea el punto de encuentro entre la esencia local y los estándares más vanguardistas de la industria global.

Cómo será el Arena Córdoba

Con una inversión estimada a u$s 50 MM, Arena Córdoba tendrá capacidad para 12,000 espectadores y contará con un diseño arquitectónico flexible que le permitirá adaptarse a conciertos, competencias deportivas internacionales y producciones corporativas de gran escala, integrándose al circuito global de giras y eventos.

La infraestructura incluirá 36 palcos privados categoría VIP, dos lounges distribuidos en dos plantas con capacidad para 120 personas cada uno. El proyecto contempla más de 11.800 m² cubiertos, con tecnología de última generación, acústica diseñada para grandes producciones internacionales y estándares contemporáneos de sustentabilidad.

Esta iniciativa puede posicionar a Córdoba como un nuevo punto de referencia en Argentina para el mundo y se espera que cada evento provoque un efecto dinamizador en sectores como el turismo, la hotelería y la gastronomía.

"La elección de Córdoba para un proyecto de esta magnitud se sustenta en la articulación público-privada y en el impulso que la ciudad promueve para iniciativas culturales", detallaron los socios en el comunicado de lanzamiento. En este contexto, las partes destacan el trabajo conjunto con la Municipalidad de Córdoba, cuyo acompañamiento —mediante incentivos a la inversión y un marco normativo y fiscal orientado al desarrollo urbano— permite avanzar en la actualización del master plan bajo criterios de sustentabilidad.

El Arena Córdoba se proyecta no solo como un estadio, sino como el epicentro donde convergen la cultura y el entretenimiento, una plataforma de proyección cultural y económica, concebida para convertirse en el corazón de los grandes eventos en la región.

RB/ff