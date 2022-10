A medida que avanzan las semanas, "Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer" continúa marcando grandes cifras en la audiencia y ya se ha posicionado como la segunda serie de habla inglesa más popular de Netflix de todos los tiempos. Sin embargo, la producción sobre el asesino en serie conocido como "el Carnicero de Milwaukee" también sigue acumulando críticas.

Desde su estreno el pasado 21 de septiembre, la miniserie creada por Ryan Murphy ("Glee", "American Horror Story", "Pose") e Ian Brennan, y que cuenta con Evan Peters en el papel de Jeffrey Dahmer está en la cima de la lista global de 10 mejores programas de televisión en inglés de la plataforma de streaming con unas 205,33 millones de horas vistas en los últimos siete días.

"Dahmer", la historia del asesino serial y caníbal que arrasa en Netflix

Esto suma un total de 701,37 millones de horas vistas en sus primeras tres semanas al acumular 196,2 millones en su primera semana y 299,84 millones en la posterior. Dentro de otros récords que ha conseguido, Dahmer bajó del segundo lugar de la tabla histórica de Netflix a la segunda temporada de "Bridgerton", el drama de época creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes (656,2 millones de reproducciones en su primer mes).

De esta manera, solo es superada por la cuarta temporada de "Stranger Things", la popular serie de suspenso y ciencia ficción de los hermanos Matt y Ross Duffer, que tuvo su estreno a fines del pasado mayo y 1.350 millones de horas vistas en sus primeras cuatro semanas, según los datos oficiales.

Con la destacada actuación de Peters (Saga de X-Men, "American Horror Story", "Mare of Easttown"), la serie muestra los crímenes perpetrados por Dahmer que asesinó y desmembró a 17 personas entre 1978 y 1991. Muchos de sus homicidios involucraron necrofilia, canibalismo y que posteriormente preservara partes de los cuerpos.

Un dato no menor es que las víctimas del "Monstruo de Milwaukee" eran adolescentes y jóvenes, muchos de los cuales eran afrodescendientes y homosexuales. En 10 capítulos, la historia lleva a conocer sobre él desde su infancia a cómo se convirtió en un sádico asesino que por más de 10 años mantuvo en vilo a la ciudad de Wisconsin.

En su sinopsis oficial dice que la serie "expone estos crímenes inconcebibles, centrados en las víctimas desatendidas y sus comunidades afectadas por el racismo sistémico y las fallas institucionales de la policía que permitieron que uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos continuara con su ola de asesinatos a plena vista durante más de una década".

Jeffrey Dahmer: polémica mundial por el negocio del morbo

Desde 1992 hasta la fecha se han estrenado múltiples películas y series sobre su figura. Entre ellas se encuentran "Dahmer" (2002), con Jeremy Renner, "Raising Jeffrey Dahmer" (2006) y "Mi amigo Dahmer" (2017), que al igual que la actual miniserie son dramatizaciones y hay hechos que omitieron.

Por el lado documental está "Los archivos de Jeffrey Dahmer" (2012) y la actual docu-serie "Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer" -también de Netflix- que siga la saga de casos de otros asesinos en serie: Ted Bundy y John Wayne Gacy. Su popularidad en la plataforma también creció en vistas, de la mano de la serie de Murphy, y arrastró consigo a la de Gacy, estrenada en abril de este año.

El enojo generalizado de familiares de las víctimas de este asesino se hizo conocido a través de distintos medios. Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, un joven que tenía 19 años cuando Dahmer acabó con su vida, calificó la producción como "dura e insensible". También se mostró molesta por la recreación de su declaración en el juicio del asesino en 1992.

"Cuando vi parte de la serie me molestó, especialmente cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo palabra por palabra exactamente lo que dije", comentó Isbell al medio estadounidense Insider.

También sostuvo que el show podría dar algún porcentaje de las ganancias a los padre, hijos y nietos de las víctimas. "Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia", dijo. Su postura reavivó el debate ético sobre la industria televisiva del true crime (series basadas en crímenes reales) por la utilización de hechos reales sangrientos.

Su primo, Eric Perry, se manifestó en sintonía. "Es retraumatizar una y otra vez, ¿y para qué?", escribió en su cuenta de Twitter. "¿Cuántas películas/series/documentales necesitamos? "Recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es una LOCURA", sostuvo.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx