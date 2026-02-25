Dante Spinetta combina elegancia y sensualidad en dosis precisas en su nuevo álbum “Día 3”

A cuatro años del estreno de Mesa dulce (2022), el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, Dante Spinetta presenta Día 3, que incluye una colaboración de Juanse en “Me quedo acá”.

Este material editado por Sony Music Argentina está inspirado en sus inquietudes sobre el presente. “Es un viaje de amor y de escape de la realidad. Este disco habla mucho de la manipulación mental a través de los algoritmos y de la información. Y cómo, de alguna manera, hay que volver a conectar con el amor y con las emociones reales. En un mundo que se aleja cada vez más de eso, tenemos que volver a conectar las almas, conectarnos a través de las miradas”, aseguró Dante, quien con Día 3 completa la trilogía comenzada con Puñal en 2017 y seguida por Mesa dulce.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Día 3 comenzó como una continuación de Mesa dulce, pero luego de grabar una serie de canciones, el músico decidió cambiar de rumbo. “Volví a meterme en el estudio y grabé otra cantidad de música gigante, casi otro disco entero. Después combiné ambos mundos porque la narrativa me lo pedía”, explicó.

El resultado es un álbum con 12 canciones que combinan géneros, pero mantienen la identidad y unidad de sonido del artista. Los tracks que se corren más del eje soul/funkero son “Me quedo acá” y “Solos en la oscuridad”: en este último Dante llega a un lugar profundamente expresivo con su voz que no se puede escuchar en estado demasiado vulnerable.

Antes del lanzamiento Dante anticipó lo que vendría con tres singles que fueron estrenados entre 2025 y 2026. El recorrido comenzó con el lanzamiento en febrero de “Starlight”, un funk-pop bailable, con groove marcado y clara presencia de vientos. En octubre llegó “Pensando en ella”, el tema que abre el disco con una presencia más densa y oscura y el pasado 1º de enero, para abrir 2026, nació “El reset”, un bolero con la participación de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, e influida, según explica Dante, por la música de José Feliciano.

De La Ghetto y Juanse, las colaboraciones del material

El ingreso al disco con “Pensando en ella”, tema que destila una sutil sofisticación que se condensa en los últimos tramos con sus arreglos orquestales, y el coqueteo a modo de bolero en “El reset” demuestran el lado más elegante del artista. Mientras que también aparece el costado más urbano, en canciones como “El Plancito”, donde juega con el deseo o lo más burdo (“dame todo lo que hay para meter…”), que hacen a la identidad de Dante y que en Día 3 aparece como un sello pulido.

Un 31 de enero Mercedes Sosa debutaba en Cosquín con la complicidad de Jorge Cafrune



Dos invitados forman parte de Día 3. Por un lado, De La Ghetto colabora en “Mía mía”, una canción pop urbana, que invita a bailar suave y ondular el cuerpo. Por otra parte, Juanse es invitado en “Me quedo acá”, que retoma el sample que usó Charly García en “No me dejan salir”, que es la voz de James Brown en "Hot Pants Part. 1 (She Got To Use What She Got To Get What She Wants)" de 1971.

Dante no solo compuso todas las canciones, sino que también estuvo al frente de la producción, un proceso que le llevó más de un año. “Es un disco que me pidió mucha sangre, estar muy metido en el estudio, encima de todo. A nivel sonoro, quería llegar a una cierta intensidad y que sea funkero. Me costó, fue un desafío, y estoy muy contento de que haya sido así, porque creo que llegué a donde quería”, destacó.

Su música lleva consigo la memoria emocional que el músico lleva en él. Los referentes aparecen como una corriente subterránea en la que se imponen Prince, Stevie Wonder, Sly Stone, Luis Alberto Spinetta, Fania All Stars, Willie Colón, Héctor Lavoe y D’Angelo.

Tracklist

01. Pensando en ella

02. Maldito frenesí

03. El reset

04. El plancito

05. Mía mía (feat. De La Ghetto)

06. Soldado espiritual

07. Starlight

08. Universos

09. Solos en la oscuridad

10. Te quiero

11. Me quedo acá (feat. Juanse)

12. El duelo

Rüfüs Du Sol regresó a la Argentina: el trío electrónico que apuesta a las visuales y las ondas positivas

Créditos

Todas las canciones fueron compuestas y escritas por Dante Spinetta, excepto “Mía mía”, con letra Dante Spinetta, Rafael Castillo Torres (De La Ghetto), Jean Carlos Pacheco (Yanzee) y “Me quedo acá”, con letra de Dante Spinetta y Juan Sebastián Gutiérrez (Juanse).

Editorial: Warner Chappell Music, excepto: “Mía mía” (Warner Chappell Music, Latin Nation Entertainment LLC y YNZ MUSIC).

Producido por Dante Spinetta.

Grabado y mezclado en los estudios La Diosa Salvaje, en la ciudad de Buenos Aires.

Ingeniero de grabación: Oscar “Saga” Herrera.

Mezclado por Oscar “Saga” Herrera y Mariano López.

Masterizado por Randi Merril en Sterling Sound, NY.

Cuerdas para “Pensando en ella” grabadas en Estudios ION.

Cuerdas para “El reset”, “Universos”, “El duelo”: Orquesta Sinfónica Nacional Checa (CNSO) grabada por Jan Kotzmann y Cenda Kotzmann en Estudio CNSO, Praga.

Arreglos y dirección de cuerdas: Claudio Cardone.

Arreglos y grabación de brass en “Maldito frenesí”, “Starlight”, “Te quiero” y “Me quedo acá”: grabado por Michael B Nelson (arreglista de Prince) en Minneapolis.

Armónica en “El duelo”: Franco Luciani.

Diseño de arte por Pogo Creative Co.

Fotos por Hernán Corera y Delfina Pignatello.

ML

