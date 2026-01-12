"Del juego al orden", la muestra de Belén Gesualdo que cruza geometría y experiencia sensorial

La artista visual Belén Gesualdo presenta en el Banco Ciudad una selección de obras que condensa más de una década de exploración entre el dibujo, la materia y la tecnología. Bajo el título "Del juego al orden", la muestra propone un recorrido por piezas que incorporan relieve, luz y sistemas técnicos para ampliar la experiencia del espectador.

La muestra está integrada por 18 obras organizadas en torno a dos corrientes que atraviesan el trabajo de Gesualdo: el lenguaje pop y la geometría. A partir de ese cruce, la artista construye piezas donde lo cotidiano se vuelve símbolo y la abstracción adquiere volumen y textura.

Entre los trabajos destacados se encuentran "El Huevo", "Retro Rubik y The Past is Present", obras de gran formato que funcionan como ejes del recorrido. En ellas, la artista explora tensiones entre memoria y presente, entre cálculo y juego, y entre forma e intuición.

Belén Gesualdo, artista visual, durante la exhibición de la muestra Del juego al orden, en el Banco Ciudad

En diálogo con PERFIL, Gesualdo explicó que su proceso creativo parte, en la mayoría de los casos, del dibujo manual. “Trabajo con lápices de colores sobre madera o papel. Ese dibujo original es siempre el punto de partida”, señaló.

A partir de esa base, la artista incorpora distintas capas de trabajo. Uno de los materiales centrales es el vidrio líquido, una técnica que comenzó a desarrollar hace aproximadamente cinco años. “Es un material autonivelante y muy delicado. Si te pasás, se arruina”, explicó.

El procedimiento exige una aplicación gradual, en capas de pocos milímetros, con tiempos precisos de secado. Además, requiere condiciones de seguridad específicas debido a la toxicidad del material. “Es un trabajo lento y muy riguroso”, afirmó Gesualdo.

El resultado son superficies con relieve y profundidad, donde la obra se acerca a un objeto escultórico. “La luz cambia todo”, explicó la artista, al señalar que la percepción de las piezas varía según la iluminación y el ángulo desde el que se las observe.

El Huevo, obra de Belén Gesualdo que integra geometría, color y relieve dentro de la muestra Del juego al orden

En varias de las obras expuestas, la luz no cumple solo una función estética, sino que forma parte de la obra. Algunas piezas incorporan iluminación dirigida y elementos de neón que activan brillos y reflejos en la superficie.

Otro rasgo distintivo de la muestra es la dimensión táctil. Según explicó Gesualdo, todas las obras pueden tocarse. “Toda mi obra se puede tocar”, afirmó, una decisión que busca romper con la idea del arte como objeto intocable.

Ese enfoque responde, además, a un interés concreto por ampliar el acceso al arte. “Quiero trabajar con personas ciegas”, señaló la artista, y explicó que la textura y el volumen son elementos tan importantes como el color dentro de su producción.

La muestra también da cuenta de la incorporación del arte digital en su práctica artística. Si bien el dibujo manual continúa siendo la base, Gesualdo explicó que el uso de herramientas digitales se volvió una instancia necesaria de su evolución como artista.

“Muchas veces parto de un dibujo, lo fotografío y lo trabajo digitalmente”, contó. Luego, esa imagen vuelve al plano material mediante impresiones que son intervenidas con vidrio, luz y estructura.

Algunas de las obras incorporan, además, sistemas tecnológicos vinculados al movimiento y al sonido. Sensores, luces programadas y mecanismos simples permiten que determinadas piezas se activen en relación con la presencia del espectador.

Durante la inauguración de "Del juego al orden", la obra "Retro Rubik" contó con una activación especial que incluyó la participación de Gael Lapeyre, campeón argentino del cubo Rubik, y la presentación de un sistema de registro digital de obras mediante tecnología blockchain.

Según se informó, todas las obras exhibidas en la muestra se encuentran tokenizadas, con un registro digital único que garantiza su autenticidad y trazabilidad en el ámbito digital.

Los puntos en relieve definen una de las piezas sensoriales de la muestra Del juego al orden

Belén Gesualdo —también conocida como Chispita— es artista visual formada en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. A lo largo de su carrera participó en exposiciones nacionales e internacionales.

Su trabajo fue exhibido en espacios como el Centro Cultural Borges, el Palacio Duhau, el Museo River Plate, ferias de arte como MAPA y en distintas muestras organizadas por el Banco Ciudad. Además, es representante oficial de Rubik’s Argentina y colabora con organizaciones benéficas como Make a Wish, el Hospital Rivadavia y la Fundación Paolini.

Hacia el cierre del recorrido, "Del juego al orden" sintetiza una idea que atraviesa toda la muestra. “El arte conceptual es cuando la idea sobrepasa a la obra”, definió Gesualdo. En su producción, el juego aparece como motor creativo y el orden como estructura, en una obra que se activa, se transforma y propone una experiencia que va más allá de la mirada.

La exposición se presenta en el espacio de arte del Banco Ciudad, en la Casa Matriz ubicada en la peatonal Florida 302, y puede visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, en horario bancario.

ML