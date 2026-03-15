Deriva y conmoción

El periodista y escritor Ulises Gorini –también abogado– agrega a la saga de libros de no ficción ya publicados sobre las Madres de Plaza de Mayo una biografía de la dirigente más icónica y controvertida (y la más famosa) del movimiento de derechos humanos en Argentina. Presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979 hasta su muerte, en 2022 (poco antes de cumplir 93 años), la figura de Hebe Pastor de Bonafini, tal como la aborda Gorini, no sería posible mensurarla sin considerar quién fue ella hasta el secuestro y desaparición de sus dos hijos (uno en febrero y otro en diciembre de 1977) y de su nuera (en 1978). Dicho de otra manera, Kika, una correcta ama de casa y madre de familia, obediente del sentido común y de la ideología patriarcal, no tiene nada que ver con Hebe, la fogosa activista, pero esta (y podría decirse que de forma creciente), a la inversa, alberga mucho de ella.

Más todavía, de esta duplicidad la estrategia historiográfica de Gorini, que no es neutral ante el material político que trata, hace el principio hermenéutico de la biografía. O, mejor dicho, de la idiosincrasia de Hebe de Bonafini. De ahí (y eso explica la referencia a Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de Borges, un relato que reinterpreta el Martín Fierro, en la introducción) el concepto de rebelión plebeya que define, y de algún modo redime, la lucha política emprendida por una mujer simple –Kika– que, ante todo, se siente madre. El plebeyismo, por lo tanto, y la condición de la maternidad, en absoluta constitutiva (y de muchas maneras: biológica, social, psíquica, afectiva), recorre en filigrana la conversión de Kika en Hebe durante la dictadura, la intransigencia en el regreso de la democracia, su radicalización izquierdista –en nombre de sus hijos– luego del derrumbe soviético, el giro hacia el kirchnerismo, la adopción como “hijo” (a un alto precio) de Sergio Schoklender y la estafa (política, moral, administrativa) de Sueños Compartidos, la persecución política, la deuda millonaria del Instituto Universitario de las Madres (en 2023 declarada universidad), la agudización de enfermedades crónicas, el desprestigio final.

Todos esos episodios y virajes, por otro lado, no solo se explican en el trabajo de Gorini por la dialéctica Kika-Hebe, sino también –y por eso tiende a desviarse hacia una historia de la izquierda y de los movimientos populares en la Argentina– por los acontecimientos políticos y sociales, tantos locales y de la región (el zapatismo, Chávez, Fidel) como mundiales (en especial, el colapso soviético). En cualquier caso, es esa combinación de plebeyismo y contexto político-social, indisociables hasta cierto punto, que orientan la biografía, más que a una reivindicación de Hebe de Bonafini, hacia una comprensión crítica de cómo Kika, con todas sus limitaciones, se rebeló como madre de Plaza de Mayo contra los poderosos a favor de un mundo diferente, sin conseguirlo.

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Hebe

Autor: Ulises Gorini

Género: biografía

Otra obra del autor: La rebelión de las Madres; La otra lucha; La venganza y otros relatos; Los caminos de la vida

Editorial: Marea, $ 22.500