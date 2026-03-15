Un archivo literario para las revoluciones que vendrán

El libro que escribió Mariano Pacheco parece llevar en su centro una pregunta fundamental que, como un fantasma o un no-muerto, regresa, una y otra vez, al campo literario en particular y al campo cultural en general. Podríamos formularla de la siguiente manera: ¿cómo se politiza el arte?, o ¿qué tipo de condiciones o características tienen que darse en un texto, en un autor, para que pueda conectarse al campo de la política?

En nuestro país, el escenario sintomático de ese interrogante fue el siglo XX. Y las figuras que aquí se eligen suponen distintas estrategias, diferentes respuestas a este nodo problemático que es el nodo donde se configura no solo el pasado reciente de nuestro país –los años 60 como prehistoria de los años 70, dirá Oscar Terán– sino, aún más, el programa de una literatura futura. Es decir, una literatura del siglo XXI.

En casi todos los casos se elige trabajar con un material que podríamos pensar doble. Por un lado, ciertas escenas biográficas de los autores analizados: Raúl González Tuñón, Rodolfo Fogwill, David Viñas, Juan José Saer, León Rozitchner, Manuel Puig, Néstor Perlongher, Ricardo Piglia. En estas escenas aparece la política en tanto práctica, pero también en tanto contexto. La pregunta sobre quién escribe –quién enuncia– es tan importante como la pregunta sobre cuándo, en qué tipo de situación social, política, etc. La politización que suponen estas escenas es, si se quiere, inmediata, directa, un tipo de afectación no mediada entre texto y autor, entre texto y contexto. Hay un eco sartreano en esta lectura donde la idea de compromiso se asume como vía no solo posible, muchas veces única, para conectar la literatura con la política.

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Sin embargo, también aparece en este libro otro tipo de acceso a la politización, de corte formalista, que está relacionado con los procedimientos y las técnicas literarias que estos autores eligen de acuerdo a sus poéticas. La serie literaria se conecta, sí, con la serie social y con la serie histórica, pero lo hace de un modo tangencial e indirecto. Si se quiere, lo que está en juego en este libro es la apropiación de una tensión que se genera en el interior de la tradición marxista durante el siglo XX.

Pero entre el compromiso sartreano y el extrañamiento brechtiano está operando una tercera estrategia a la que Pacheco alude y que obliga a poner en cuestión la lectura binaria del libro. Se trata de los devenires minoritarios propuestos por Gilles Deleuze y Félix Guattari en la segunda mitad del siglo pasado.

El mapa que Literatura y revolución. Ensayos argentinos construye, así, es fundamental para comprender las diferentes operaciones que se desplegaron en el campo intelectual argentino durante el siglo XX. Pero, como decíamos, en su corazón vive una pregunta quizá más importante: ¿con qué poéticas construir una literatura futura? En este sentido, la arqueología de distintas formas de politización, atendiendo, en especial, a sus limitaciones, nos permite devolverle al presente (aunque oscuro y distópico) el fantasma de la revolución.

Literatura y revolución

Autor: Mariano Pacheco

Género: ensayo

Otras obras del autor: Cabecita negra. Ensayos sobre literatura y peronismo; La democracia en cuestión; Montoneros silvestres (1976-1983); Desde abajo y a la izquierda

Editorial: Nido de Vacas, $ 27.000