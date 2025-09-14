El jardinero fiel

Aby Warburg y el jardinero de la Kunsthalle (casa de la cultura) de Hamburgo están en el comienzo y el final de la carrera artística de Anita Clara Rée. Esta pintora nació en febrero de 1885, cuando la ciudad de Hamburgo formaba parte del Imperio Alemán y se suicidó en 1933, cuando el país estaba bajo el régimen nazi. Toda su carrera, entonces, la realizó durante el momento particular y convulsionado de la República de Weimar.

Si bien Anita fue bautizada y criada en la religión luterana, fue porque su familia era judía. Opción religiosa que tomaron algunos de clase media alta como forma de asimilación, de acuerdo con ciertas normas sociales. Sin embargo, esta opción no la salvó de la persecución ni de su destino de tragedia; tampoco impidió que sus obras fueran consideradas “arte degenerado” en el 37 y muchas de ellas destruidas como el mural para la iglesia de Langenhorn.

Mientras que el historiador del arte conocido por su método iconológico fue el que le presentó a Max Liebermann, el pintor fue un gran espaldarazo para la joven, le dio confianza para continuar, formar parte de una comunidad de artistas con Franz Nölken, viajar a París para estudiar con Fernand Léger, realizar una gran muestra en Hamburgo en 1913, formar parte de la Secesión de esa ciudad y dejar de pertenecer a ella, el jardinero fue el responsable de que su trabajo haya perdurado. Fue su coleccionista forzoso, cuando los nazis quisieron hacer desaparecer gran parte de ellas: el hombre las rescató y se las llevó a su departamento.