El retorno de Messi a casa, como el multifacético Odiseo

“Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio…”. La Odisea, Homero.

El regreso de Odiseo a Ítaca, después de 20 años de ausencia y peripecias de la Guerra de Troya, no parece a estas horas quedar muy lejos del regreso de Messi a disputar una contienda de fútbol en español.

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Ambos héroes, que consiguen hazañas impensables ante sus enemigos —el caballo de Troya de Odiseo, y la remontada del 2-1 ante Inglaterra por obra de Messi y sus heroicos compañeros— han dejado innumerables enseñanzas. Y preguntas, que siempre son más interesantes que las respuestas.

Si Odiseo es “Nadie” a la hora de vencer a Polifemo y sus cíclopes, Messi es “todos” con su equipo de luchadores incansables, tenaces y salvajes, incluidos los infaltables hinchas del coro.

Odiseo, que recibe su nombre en honor al odio que despertaba su abuelo, es el espejo en el que pueden mirarse todos aquellos que aspiran a una gloria no divina, como Aquiles, sino humana, plagada de trucos y picardías, templanza y valentía, y un ingenio tan multiforme que sólo el héroe Messi encarna en la actualidad.

Años de exilio heroico y fantasías de navegante

La historia que comenzó a contarse hace unos 2700 años entre los griegos indignados por el robo de la reina Helena y por la necesidad de unificarse como una nación hoy se reedita en otra tierra lejana de inocultable riqueza, como la de los feacios, pero con 11 inseparables compañeros dispuestos a todo para ensalzar a su Rey (Messi) y lograr la unión de las voces, todas.

Si el mítico Homero —y sus compañeros aedos— construyeron la narración de Odiseo que 28 siglos después Cristopher Nolan recrea en pantalla gigante con relativa fidelidad y mucha belleza, ambas historias se nutren de un pasado y de los dioses y las diosas que habitan el Olimpo, Maradona incluido.

Muchos han caído en el barro de las canchas en estos días de furia mundalista, tantos como los que hundió la furia de Poseidón en el mar Egeo y la recién estrenada película refleja. Pero sólo nos será posible mirar atrás, con nostos o nostalgia, cuando todo haya pasado y el Rey Odiseo/Messi vuelva a pisar su palacio plagado de pretendientes a reemplazarlo.

El regreso de los héroes de ayer, de hoy y de siempre

Ellas, las mujeres de los héroes, estarán tejiendo sus sueños y cuando lleguen, por fin, sus hombres heroicos ya no tendrán que deshacer sus túnicas cada noche. Estoicas como Penélope, bellísimas y tristes como Helena, tramposas y vengativas como Clitemnestra, las Antonella Rocuzzos de la Selección sabrán cómo recibir a sus heroicos hombres con ayuda de pociones de amor.

Pero el regreso es siempre más que un simple viaje físico; es la culminación de una resistencia del alma. Este domingo, Lionel Messi regresa a jugar contra su casa en España tras años de una travesía que, aunque transcurrida en campos de fútbol y no en mares embravecidos, guarda un paralelismo casi místico con la epopeya de Odiseo.

Así como Odiseo tuvo que enfrentarse a monstruos y brujas seductoras para volver a Ítaca, Messi ha atravesado su propia "tercera edad" de desafíos. Tras su salida forzada de Barcelona y los años de lucha —y a menudo sufrimiento— por alcanzar la gloria máxima con su selección, el astro argentino ha encarnado lo que los expertos denominan un modelo para entrenar la mente para ser ágil y adaptable ante crisis existenciales.

Resiliencia y destino heroico

Hay una palabra bastante bastardeada —“resiliencia”— que les cae como una vestimenta hecha a medida a Odiseo, el polimorfo, y a Messi, la pulga incansable. Hay que ser lo suficientemente flexibles para sobrevivir a todas las adversidades, llámense Circe, llámense Harry Kane o Lamine Yamal, para ganar la copa de la resiliencia. Y Messi, el diminuto héroe de una ciudadela al sur de América, ha mostrado mayor resiliencia que ningún otro hasta el momento.

Arropado por la Scaloneta, como si fuera Palas Atenea, Messi se encaminó a cada partido con templanza, inteligencia, coraje y un no sé qué divino, al igual que Odiseo, una y otra vez herido, pero jamás destruido.

La nostalgia, esa fuerza que empujó a Odiseo a rechazar la inmortalidad de Calipso por ver el humo de su hogar, es la misma que parece guiar ahora los pasos de Messi, cuando se aproxima su retiro, hacia el lugar donde creció.

Al igual que el rey de Ítaca, Messi regresa transformado. Ya no es el joven que partió, sino el hombre que ha demostrado que la resiliencia es el verdadero rasgo del héroe moderno. En este "diálogo activo" entre el pasado clásico y nuestro presente, el regreso a casa se confirma como el acto máximo de justicia poética para quien, tras la tempestad, nunca olvidó el camino de vuelta.

Queda una sola pregunta por hacer: ¿retornará Messi en su nostos hacia la juventud maravillosa en España; o trazará el círculo completo en su triunfo final y hará ganadora a la Argentina y sus lazos de sangre? ¿Cuál es la Ítaca de Messi, España o Argentina? El lunes, si Zeus así lo dispone, lo sabremos.

ML