De Tutankamón a Canticuénticos: cinco salidas para disfrutar en vacaciones de invierno

Llegan las vacaciones de invierno y la cartelera porteña se renueva con propuestas pensadas para compartir en familia. Música en vivo, teatro, experiencias inmersivas, realidad virtual y actividades participativas integran una programación que combina entretenimiento, aprendizaje y juego para todas las edades.

Desde un festival que reúne literatura, arte y talleres creativos hasta un viaje al Antiguo Egipto, pasando por espectáculos de algunos de los grupos musicales infantiles más convocantes de Latinoamérica, estas son algunas de las actividades destacadas para disfrutar durante el receso escolar.

Festivalito, un nuevo encuentro para jugar, crear y leer

El martes 21 de julio llegará la primera edición de Festivalito, un encuentro creado por Casa Uno Producciones que propone una experiencia cultural para chicos de entre 3 y 10 años y sus familias.

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La cita será de 14 a 17 en ABRA Cultural (Hipólito Yrigoyen 840, CABA) y reunirá más de diez actividades simultáneas. Habrá narraciones e ilustraciones en vivo, talleres artísticos, construcción de murales colaborativos, lecturas, glitter bar y espacios especialmente diseñados para estimular la creatividad de los más chicos.

Festivalito, un nuevo encuentro para jugar, crear y leer

La programación incluirá además las presentaciones de Mundo Arlequín, con una propuesta que combina teatro, música y humor, y Cuentos que se ven, donde la narración, el dibujo en vivo y la música dialogan en escena.

El proyecto fue ideado por Natalia Fullone, directora de Casa Uno Producciones, con una trayectoria de más de 15 años construyendo experiencias culturales de impacto real en públicos diversos. Fue productora ejecutiva de Fuerza Bruta, productora general de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Fénix Entertainment y Dale Play, quien imaginó Festivalito como un espacio para compartir tiempo de calidad entre chicos y adultos.

Tutankamón, un viaje al corazón del Antiguo Egipto

La muestra Tutankamón, La Experiencia extenderá su temporada hasta el 30 de julio en El Cubo, Complejo Al Río, en Vicente López.

La exhibición reúne más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto y propone recorrer la historia del faraón niño mediante recreaciones, contenidos audiovisuales y salas inmersivas.

Entre sus principales atractivos se encuentra la reconstrucción de la tumba descubierta por Howard Carter en 1922, además de espacios dedicados a la vida cotidiana, las creencias y los rituales funerarios del Antiguo Egipto. La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli.

A lo largo de las distintas salas, los visitantes también podrán descubrir cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, sus creencias, rituales funerarios y la concepción del más allá.

Como cierre, los visitantes encontrarán merchandising para llevarse un recuerdo más allá de la exhibición y un área de actividades para toda la familia.

La muestra está disponible en El Cubo, Complejo Al Río (Av. Libertador 101, Vicente López), con un recorrido por salas temáticas distribuidas en más de 1500 m², donde los visitantes pueden adentrarse en el fascinante universo del Antiguo Egipto.

El Cubo – Complejo Al Río (Av. Libertador 101, Vicente López). Hasta el 30 de julio de 2026. Horarios: Martes a domingos de 10 a 20.Entradas: www.tuentrada.com.



Cinco viajes en realidad virtual sin salir de Buenos Aires

La Rural ofrece durante estas vacaciones un recorrido por cinco experiencias inmersivas desarrolladas con tecnología de realidad virtual 360°.

El público podrá recorrer las pirámides de Egipto con El Horizonte de Keops y El secreto de los constructores de pirámides, explorar castillos medievales en La última fortaleza, viajar millones de años hacia el pasado con Life Chronicles y convertirse en astronauta gracias a Exploradores del Espacio, una propuesta desarrollada junto a la NASA que recrea la vida dentro de la Estación Espacial Internacional.

Las experiencias combinan divulgación científica, historia y entretenimiento mediante recorridos inmersivos.

Pabellón Frers, La Rural – Av. Santa Fe 4363, CABA. Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar. Con Visa Galicia hasta 6 cuotas sin interés.

HORARIOS PARA VACACIONES DE INVIERNO

Lunes a Viernes: 12:00 a 20:00

Sábado: 10:00 a 21:00

Domingo: 10:00 a 20:00

Feriados: 10:00 a 21:00

Pim Pau vuelve con su fiesta musical

Uno de los fenómenos infantiles más importantes de Latinoamérica regresará a Buenos Aires durante el receso escolar con funciones en el Teatro Politeama.

La Fiesta Pim Pau propone un espectáculo donde la música, la danza, el movimiento corporal y el humor invitan a chicos y grandes a participar activamente.

Pim Pau vuelve con su fiesta musical

Con casi dos millones de suscriptores en YouTube y más de 1.300 millones de reproducciones, el proyecto desarrolló un lenguaje artístico que cruza juego, educación y expresión corporal, convirtiéndose en una referencia para familias, docentes y profesionales de la educación.

Las funciones serán el 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de julio y el 1 de agosto. Teatro Politeama - Paraná 353. Entradas en venta por www.plateanet.com

Canticuénticos, un clásico de las vacaciones

El grupo santafesino Canticuénticos volverá a presentarse en Buenos Aires con una temporada en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, del 23 de julio al 2 de agosto.

Canticuénticos, un clásico de las vacaciones

Con canciones que ya forman parte del repertorio cotidiano de miles de familias, como La cumbia del monstruo de la laguna, El pulpo cocinero o Quiero para mí, el conjunto celebrará sus 18 años de trayectoria con un espectáculo pensado para cantar, bailar y compartir entre generaciones.

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Ganador de dos Premios Gardel y distinguido con el Konex de Platino 2025 en la categoría Música Infantil, Canticuénticos se consolidó como uno de los proyectos artísticos más importantes para las infancias en América Latina y continúa ampliando su universo creativo con nuevas canciones, libros y giras internacionales.

Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960). Del 23 de julio al 2 de agosto: Jueves a domingo a las 14 h (Entradas por Plateanet)



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