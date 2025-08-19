El universo oculto de "El último astrónomo" inaugura una saga literaria

El escritor Alfredo Pérez Belenguer presentó internacionalmente su novela El último astrónomo – Las entrañas del universo, primer volumen de la saga El legado de los primordiales. E título marca el inicio de un proyecto literario que busca posicionarse dentro de la ciencia ficción contemporánea con una propuesta ambiciosa y de gran alcance.

La obra se ambienta en un universo que enfrenta su colapso tras la desaparición de la Tierra. En ese escenario, cinco tripulantes despiertan a bordo de la nave Aurora, debilitada y a la deriva, guiados únicamente por una señal imposible. La comandante Anya Petrov lidera a un equipo que carga con pérdidas y cicatrices, y que debe enfrentarse a lo desconocido en busca de respuestas.

El relato los conduce hasta Nova, un planeta oculto que parece tener vida propia. Allí, entre soles gemelos, ruinas parlantes y símbolos enigmáticos, los personajes se enfrentan a tecnologías enterradas y a una fuerza que nunca olvidó ni perdonó. Lo que encuentran en ese mundo plantea dilemas de supervivencia y activa conflictos que remiten a una guerra más antigua que la historia.

Belenguer articula en este debut un relato donde confluyen la épica espacial, la arqueología cósmica, el misticismo y el drama humano. La novela reflexiona sobre lo que la humanidad fue, lo que olvidó y lo que aún podría llegar a ser. Con influencias reconocibles de clásicos como Dune, Fundación y del universo de Mass Effect, la obra propone una experiencia que combina entretenimiento y especulación filosófica.

El proyecto se acompaña de una plataforma digital oficial, que incluye línea temporal, fichas de personajes, música original y material audiovisual. Este desarrollo busca expandir la narrativa más allá de las páginas y alinear la saga con las nuevas tendencias de narración transmedia que cruzan literatura y cultura digital.

Aunque se trata de su primer gran lanzamiento, el autor demuestra una vocación clara por construir un universo literario complejo y con identidad propia. Su elección de un eslogan enigmático —“La clave está en el otro lado”— funciona como síntesis de una historia que no se limita a la aventura intergaláctica, sino que explora también la condición humana en escenarios límite.

