En la etapa vespertina de la vida

Vantablack, como su mismo título sugiere, es una novela que interjuega con el color, con el brillo, al mismo tiempo que con la oscuridad de la existencia. Es un relato que deslumbra dándonos una mirada optimista de la tercera edad, una apuesta de dignidad rescatando, en última instancia, lo más importante: la amistad. Pero también nos habla de las sombras que todos llevamos dentro, oculta entre prístinas sonrisas que asimismo amenazan en cualquier momento con emerger, con revelarse y desatar la más extraña de las locuras. La periodista y escritora Valeria Sol Groisman, que en esta ocasión nos presenta su segunda novela, nos interpela a pensar nuestras relaciones íntimas y asistir a un engranaje donde no todo es lo que parece. Luces y tinieblas, máscaras caídas y telones corridos junto a rostros reales envuelven a las protagonistas de una sabrosa tragicomedia.

Un grupo de octogenarias al final de una cena terminan como si estuviesen en un juicio enfrentando serias consecuencias ante la irrupción de una crítica situación. Una broma, quizá, que termina de una manera opaca, donde amanecen aquellos secretos sepultados en tiempos antiguos. Encubiertos en las entrañas de la negrura más absoluta. Allí se abre, como si fuese una caja de Pandora, un sinfín de malentendidos y situaciones dantescas que oscilan entre escenas dramáticas y divertidas. Una tertulia. Un encuentro entre viejas amigas de toda la vida. Un agasajo. Drogas en el café. Confesiones y reproches son el decorado que desata la tempestad. Una ficción que Groisman ha sabido intercalar con diálogos y narrativas cuidadas para darnos no solo un perfil patológico de los personajes sino, además, de sus más profundos valores. Vantablack funciona como un espejo, una especie de superficie pulida para mirarnos entre sus páginas a nosotros mismos y, a través de ese reflejo, poder así cavilar en las relaciones humanas y sus destinos. Surge entonces la culpa, la redención y la reconciliación. Tres distintas dimensiones de un mismo sentir. Cuando se derrumban las proyecciones, los roles que queremos mostrar ante la sociedad se tornan desnudos trayendo a la superficie lo más escondido, lo incómodo de ser tal cual somos.

Vantablack es un relato que no nos permite ser indiferentes ni distantes ante el corazón de una historia que, desde todo punto de vista, nos interroga, nos arroja a participar dentro de esta extraña coyuntura donde todo gira hacia una noche demasiado insondable, decantando en un insospechado amanecer. Qué ocurriría si nos enfrentásemos a nuestros vínculos sin atuendos, corriendo el velo de la verdad. Groisman presenta un fresco lienzo de una etapa vespertina de la vida desde una perspectiva esperanzadora, donde todavía hay oportunidad para la reivindicación, donde parece que aún queda tiempo suficiente de expiar el error y recuperar aquello que creíamos perdido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vantablack

Autora: Valeria Sol Groisman

Género: novela

Otras obras de la autora: Barullo; Desmuteados

Editorial: Gata Flora, $ 40.000