A 155 años del legado de Gustavo Adolfo Bécquer: cuáles son sus obras más importantes y en qué orden leerlas

El 22 de diciembre de 1870, en un gélido altillo de Madrid, el mundo perdió al hombre, pero dio nacimiento al mito. Gustavo Adolfo Bécquer falleció a los 34 años, víctima de una enfermedad que, al igual que su poesía, oscilaba entre lo etéreo y lo trágico. Hoy, al cumplirse 155 años de su partida, su figura no solo sobrevive como el pilar del Romanticismo tardío, sino como el precursor de la modernidad poética en español, inspirando lectores, escritores, críticos y amantes.

A diferencia de sus contemporáneos, Bécquer buscaba "desnudarse" de adornos para alcanzar la esencia del sentimiento.

Nacido en Sevilla como Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, quedó huérfano joven y se mudó a Madrid en 1854

Las columnas de su legado

La obra de Bécquer no es extensa, pero su densidad emocional es incomparable. Su producción se divide principalmente en dos vertientes: la introspección poética y la narrativa gótica y folclórica.

Rimas

Se trata de una colección de poemas breves, asonantes y de una musicalidad casi invisible. En ellas, Bécquer articula una teoría de la poesía como algo independiente del lenguaje: un espíritu que existe antes de que el poeta intente capturarlo. Temas centrales: La creación literaria, el amor idealizado, el desengaño y el vacío de la muerte.

Leyendas

Mientras que en las Rimas es subjetivo, en las Leyendas Bécquer se convierte en un arqueólogo del misterio. Estas narraciones en prosa elevan el folclore español a la categoría de arte fantástico. Títulos clave: El Rayo de Luna, El Monte de las Ánimas (considerada una de las mejores piezas de terror gótico en español) y Los Ojos Verdes.

Cartas desde mi Celda

Escritas durante su estancia en el Monasterio de Veruela, estas epístolas son un ejercicio de periodismo literario y meditación personal, donde describe el paisaje aragonés con una sensibilidad pictórica heredada de su familia de artistas.

Guía de Lectura: ¿Por dónde empezar?

Para comprender la evolución emocional y literaria de Gustavo Adolfo Bécquer, es recomendable seguir un recorrido que permita apreciar tanto su poesía como su narrativa. Se puede comenzar con las primeras Rimas (I a XI), donde el lector se adentra en su filosofía sobre qué es la poesía y en el despertar del deseo, captando la sensibilidad y musicalidad.

A continuación, es aconsejable leer sus Leyendas, que ofrecen un respiro de la intensidad lírica y permiten sumergirse en la capacidad narrativa de Bécquer, marcada por una atmósfera gótica, misteriosa y envolvente. Estas historias revelan su talento para crear mundos donde la fantasía y la emoción se entrelazan con la realidad.

Tras familiarizarse con su narrativa, conviene continuar con el resto de las Rimas, donde los poemas centrados en el desengaño, la melancolía y la muerte adquieren un significado más profundo, enriquecido por la experiencia previa de su prosa. Aquí se percibe la madurez de su pensamiento y la universalidad de sus emociones.

Finalmente, se puede cerrar la lectura con Cartas desde mi celda, un texto que permite conocer al Bécquer más íntimo, reflejando su salud frágil, su conexión con la naturaleza y su mirada filosófica sobre la vida y la creación artística. Esta obra aporta una dimensión personal que completa la comprensión de su legado literario.