Feria del Libro de Chaco: todo lo que tenés que saber

Con un diálogo entre la escritora Claudia Piñeiro y la docente chaqueña Maia Bradford, se inauguró el viernes 7 la Feria Digital del Libro “Leer es tu Derecho”, impulsada por el gobierno de la provincia de Chaco y organismos como el Instituto de Cultura, ECOM Chaco y el Ministerio de Educación de la provincia. El gobernador Jorge Capitanich, junto con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y su par de Educación, Nicolás Trotta, participaron de una videoconferencia en esa misma jornada. Capitanich, que habló durante casi una hora, hizo doblete el sábado en un diálogo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Leer significa no solamente adquirir conocimiento, traduce creatividad, razonamiento, imaginación –dijo el gobernador-. Nos lleva desde el pensamiento a la imaginación, nos hace seres sensibles y creativos. Nos remite a la memoria, pero también a la imaginación del futuro”. La Feria se hace en un contexto crítico en la provincia, una de las más golpeadas por el Covid-19.

El evento cultural chaqueño, un clásico de la región nordeste, se desarrolla en modo virtual debido a la pandemia y se extenderá hasta el 17 de agosto con presentaciones, entrevistas y debates con escritores locales y de otras provincias del país. En la página web de la Feria se anuncia que se llevarán a cabo 40 presentaciones de libros, 20 conciertos, 15 talleres y que habrá más de 20.000 títulos a disposición de los lectores. En la feria participan once librerías mediante la plataforma online Tienda Chaco y los organizadores indicaron que se pueden comprar libros con descuentos de hasta el 50%.

Entre otros autores, este año participan de la Feria del Libro chaqueña María Teresa Andruetto, María Moreno, Miguel Ángel Molfino, Franco Rivero, Juan Solá, Susy Shock, Luciana Peker, Claudia Masin, Felipe Pigna, Darío Sztanjszrajber y Francisco Romero. Este miércoles a las 15, María Teresa Andruetto conversará sobre literatura para chicos y grandes con Karina Fraccarolli y Claudia Legnazzi. El jueves a las 20, Leo Oyola, autor de la flamante novela Ultra/Tumba, hablará sobre literatura fantástica, y el viernes a las 20, Luciana Peker (que presenta su nuevo libro, Sexteame) conversará con Gabriela Pellegrini. El sábado 15 a las 20 habrá un “conversatorio” entre las narradoras Florencia Bonelli y Fernanda Pérez, y el domingo 16 a las 20, Mariana Enriquez y el escritor y editor chaqueño Mariano Quirós conversarán sobre la literatura de terror en una charla titulada “La belleza del miedo”. El grupo Tonolec, a las 21, brindará el espectáculo de fin de fiesta. Desde cualquier localidad del país, se puede acceder a estos contenidos culturales.

Un acto de vitalidad

“La iniciativa de sostener este año la Feria del Libro de Chaco, esta vez en formato digital, es acertada –dice la poeta chaqueña Claudia Masin-. La Feria es una institución en la provincia, conocida por su muy buena organización y capacidad de convocar a personas de todas las edades y todas las clases sociales. El hecho de realizarla en medio de la pandemia, que ha golpeado con particular virulencia en Chaco, es un acto de resistencia y de vitalidad, que apunta a sostener espacios en los que la gente pueda respirar. El arte, no solo la literatura pero también la literatura, ha sido un apuntalamiento para muchos y formó parte de nuestra vida”. Para Masin, esto no siempre se ve reflejado en las políticas culturales del Estado hacia los creadores. “Pese a la situación de emergencia, la Feria se realiza –agrega-. La lectura es un derecho y eventos como no son suntuarios sino necesarios en tiempos como el actual”. Hoy a las 20, la autora de La plenitud conversará con Andruetto y Francisco Romero sobre cuerpo y escritura.

Otra de las propuestas de esta edición digital es el ciclo “Ideas y Libros para pensar el mundo pospandemia”, en el que artistas, investigadores, escritores, activistas y funcionarios aportan perspectivas sobre la actualidad política, económica y cultural. Este miércoles a las 18, Mónica Cragnolini, Daniel Link, Laura Conde y Leonora Djament conversarán sobre “Filosofía, otredad e imaginario”. El jueves a la misma hora se presentará “Crónicas de la pandemia”, una antología del concurso de crónicas lanzado desde el Instituto de Cultura, y el viernes a las 18, se realizará un encuentro entre la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; Adriana Guzmán, integrante del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, y la comunicadora chaqueña Noelia Moreyra.

La Feria es también el punto de partida y lanzamiento de la Fundación por el Libro y la Cultura, que estará a cargo de Rubén Duk. “Con la Fundación se institucionaliza una nueva estructura en la organización de ferias, lo que nos permitirá proyectar de otra manera el armado, la gestión de recursos y el desarrollo hacia adelante”, señaló Duk. Entre los objetivos de este organismo figura la posibilidad de organizar Ferias del Libro en distintas localidades de la provincia, para poner de relieve la producción cultural de cada municipio.