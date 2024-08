El periodista José Claudio Escribano fue distinguido este miércoles por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como “Personalidad Destacada” por su contribución al periodismo gracias a su extensa trayectoria y dedicación.

El evento tuvo lugar en el Salón Dorado del edificio porteño. Estuvieron presentes su familia constituida por su esposa Rita, sus hijas y nietos, junto a más de 200 personalidades que lo aplaudieron de pie durante el homenaje que moderaron los periodistas Joaquín Morales Solá y Graciela Guadalupe.

“Su nombre es sinónimo de integridad, dedicación y excelencia periodística. Su trabajo no solo informó a generaciones, sino que también dio forma al debate público y contribuyó a la comprensión de los acontecimientos nacionales e internacionales", sostuvo al inicio del acto la legisladora María Luisa González Estevarena, quien le entregó la distinción al periodista galardonado.

"Están quienes esperaba que estuviesen: la familia, los amigos, los académicos que me ilustran, los que luchan a diario por las libertades públicas y la decencia de quienes nos gobiernen. He identificado con placer, además, a quienes por sí, o por las instituciones que representan, han contribuido a hacerme más útil y venturosa la existencia", indicó por su parte Escribano, visiblemente emocionado.

En esa línea, destacó la presencia de su esposa, quien "puso el pecho ante las amenazas y puso el hombro en las ausencias impuestas, como lo saben las mujeres de tantísimos colegas, cuando el oficio reclama con obstinación a sus esposos en las horas más impiadosas para ellas, día tras día, año tras año".

De esa manera, hizo un repaso de su carrera en el diario La Nación, donde ingresó en 1956, cuando tenía 18 años. Luego fue secretario general de Redacción, subdirector del diario y actualmente integra el directorio de La Nación.

Durante su trayectoria, fue testigo de los principales acontecimientos políticos de la Argentina y el mundo, así como de los cambios tecnológicos que impactaron de lleno en la industria periodística.

Al respecto, aprovechando que uno de los presentes era el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, destacó el fallo en el caso de Natalia Denegri contra Google. En esa causa, la máxima instancia judicial planteó la necesidad de transparentar "cómo actúan los grandes buscadores" de Internet, ya que "no se hacen responsables del contenido que transportan" y "no reconocen la propiedad intelectual de aquellos que han generado los contenidos", manifestó, a la par que advirtió que "en esto de los algoritmos hay una opacidad que me preocupa".

Consultado sobre la tapa de La Nación que le tocó hacer y mejor recuerda, el periodista respondió: "Hubo un título que escribí en la madrugada del 2 de abril de 1982, que estaba absolutamente convencido que iba a ser una primicia mundial. Puse 'Desembarco argentino en el archipiélago de las Malvinas'. Y fue un título histórico en el diario, con una primicia que conseguí a las dos de la madrugada de ese día".

Continuando con las memorias, hizo mención de sus encuentros con los expresidentes Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín, entre otros. "La frialdad de Frondizi hacía difícil, al menos, para aquellos que no fueran sus correligionarios acercarse en demasía". En tanto, con el radical "se me hacía muchas veces difícil el diálogo, porque era de una cordialidad tan natural, que cuando preguntaba por los hijos, yo tenía la sensación de que no era la pregunta profesional del político al que pregunta un periodista, sino que era algo genuino". Aunque su relación más conflictiva de los gobiernos democráticos fue con Néstor Kirchner.

También indagaron sobre si sufrió amenazas, ante lo que contestó con un episodio ocurrió durante la última dictadura cívico militar. "Una noche de 1978, por mis comentarios contrarios a la división del poder" en tres tercios, en la Junta Militar, "el almirante Massera me llamó y me dijo 'si yo fuera usted no andaría caminando por las calles de la ciudad, porque los jóvenes oficiales de la Armada lo tienen en la mira'. Yo igual me fui caminando a mi casa como siempre. Recuerdo esa amenaza", explicó.

Otro hecho similar tuvo lugar durante el gobierno de Carlos Menem. En esa ocasión, se encontraba en su casa de Exaltación de la Cruz y recibió un gran pañuelo, en un sobre, a nombre de su esposa y sus hijas, con un mensaje que decía “para que lo usen en la Plaza de Mayo”.

"Era un pañuelo como el de las madres que hacían ronda en la Plaza de Mayo. Estábamos por salir y alguien me llama y me dice: '¿Recibiste el sobre que te enviamos?'. Le dije que sí. Y me contestó: 'Bueno, prestale atención, te ha llamado el doctor Juarez Celman'. Inmediatamente pensé que era un oficial del Ejército", explicó Escribano.

"Todos hemos tenido el placer de escuchar a uno de los referentes más importantes del periodismo y a quien yo considero el periodista en actividad mejor formado de todos nosotros", expresó Morales Solá, al cierre del acto.

Nacido el 3 de diciembre de 1937 en Buenos Aires, Escribano integra desde 1956, cuando tenía 18 años, el elenco de periodistas del diario La Nación, siendo que hizo su carrera profesional casi exclusivamente en ese medio. En ese sentido, al poco tiempo de ingresar fue el jefe más joven de la sección Política. Asimismo, se desempeñó como corresponsal itinerante en América latina, columnista político, secretario general de Redacción y subdirector del diario. En la actualidad integra el directorio de La Nación.

Sumado a esto, presidió en varias oportunidades la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y recibió numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria periodística, como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de 1981; tres Konex consecutivos de platino en 1987, 1997 y 2007; la Orden de la Legión de Honor de Francia, la Orden de Caballero de Italia y la Orden de Isabel la Católica de España, en grado de comendador.

