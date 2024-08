La directora de EQS Notas, Paula Moreno, destacó el riesgo de que el tono incendiario del presidente Milei se tome con una impunidad peligrosa. "No sé si los ataques en redes son un reflejo de lo que pasa en este país, pero sí es cierto que miden climas", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Moreno es periodista especializada en Judiciales y Política, directora de EQS Notas y presidenta del Foro de Periodismo Argentino, conocida más comúnmente por su acrónimo FOPEA. En el último informe del monitoreo de libertad de expresión realizado por FOPEA se detectaron 37 agresiones a periodistas en los últimos tres meses, y un tercio tuvo como protagonista al presidente Javier Milei.

Hace unos días, FOPEA denunció al tuitero Daniel Parisini, conocido con el nombre de usuario Gordo Dan, por hostigamiento digital. ¿Podrías darnos tu reflexión y cuáles son las evidencias?

La decisión de radicar esta denuncia tiene que ver con una situación para nosotros claramente organizada y que implicó un hostigamiento hacia nuestra organización, que básicamente tuvo como espacio central en las redes, sobre todo Twitter, y un grupo de trolls.

La verdad es que creo que en general va por ahí, por trolls o personas muy afines a la mirada del Gobierno que eligen agraviar, porque el punto no es la crítica, sino el agravio, la agresión y el tono violento, que en definitiva es lo que me parece que se está marcando en un volumen realmente preocupante.

Y a partir de esa situación definimos ir a la Justicia, y veremos ahora qué entiende la Justicia, si efectivamente coincide con lo que nosotros planteamos, esto de que hay una situación de hostigamiento digital. Para eso acompañamos todo lo que fue ese proceso hacia FOPEA, e inclusive hacia algunos de los integrantes de la comisión directiva en particular.

¿Creés posible que estos ataques virtuales puedan pasar al aspecto material?

Nos preocupa que los ataques verbales a los periodistas pasen a lo material. En esencia, es eso lo que nos preocupa. Yo creo que Twitter y las redes sociales todavía muestran un micro mundo, no sé si traducen exactamente lo que pasa en la calle. Es más, te diría, no sé si exactamente eso es un reflejo de lo que pasa en este país, y lo digo desde una provincia patagónica.

Pero sí es cierto que miden climas y que es una discusión en un tono claramente asimétrico, además, porque no es igual un Presidente de la Nación o un volumen de gente adhiriendo a las ideas de alguien que representa un liderazgo, frente a un periodista.

Incluso si se trata del periodista más creíble, más expuesto, aún así la relación sigue siendo asimétrica. El periodista sigue siendo un ciudadano común. Inclusive el propio Gobierno, y esto se lo dijimos en su momento a las autoridades nacionales, no puede dimencionar hasta dónde puede ir la mirada de algún fanático, por ejemplo.

En el terreno de Twitch, un fanático puede escribir a gusto y piacere impunemente, pero luego en la calle hay que ver qué actitud toma. Y los periodistas somos figuras visibles. De hecho, los periodistas atacados son figuras muy visibles y no creo que tampoco eso sea casual. Son figuras muy visibles, muy expuestas.

En el informe de FOPEA marcaban que el principal agresor, concretamente con el 61,54% de las agresiones, había sido Milei. En ese aspecto, me hago una pregunta que trasciende a lo de los periodistas y voy al ejemplo de cuando acusó al Banco Macro de delitos. Es que me imagino que si en Estados Unidos el presidente hubiera dicho que uno de los tres bancos privados más importantes estaba cometiendo delitos, y uno de sus seguidores les recomendaban sacar el dinero de ese banco, se hubiera podido producir una corrida bancaria con un desastre económico. Además, ningún fiscal hace absolutamente nada, sino que el escudo de Milei es que no se lo toma en serio, para decirlo de alguna manera, como si fuera algo del orden de la inimputabilidad. Ese carácter de “loco", en un sentido amplio de la palabra y no psiquiátrico, le genera una cobertura de que puede decir cualquier cosa y no se la toman en serio. ¿Coincidís?

Sí, puede ser, pero la coberturina brdada por una normalización que se está haciendo, como si fuera algo dado. Más allá de cualquier mirada, a mí me parece que lo más preocupante es la normalización, justamente, porque sigue siendo el Presidente de la Nación.

Pero la pregunta es por qué. Creo que quizás la normalización es que se considera que él dice cosas en una relación con el lenguaje distinto a cualquier otra persona, tiene una imputabilidad diferente en las declaraciones de que si lo dijera, por ejemplo, cualquier ministro o político, en cuyo caso escandalizaría mucho más. ¿No?

Sí, es cierto. Lo que habría que estudiar es cómo puede ser que mayoritariamente no asombre, casi en ningún plano. Creo que estamos en un momento que definitivamente marca un nuevo tono en esa relación. Desde un terreno absolutamente opinativo y personal, creo que esto es insostenible.

Es insostenible convivir con gritos constantemente, y lo es para los periodistas, para un empresario, para un par. Inclusive creo que a esta altura ya es lesivo hasta el propio gobierno. No sé de qué manera se puede sostener esto, porque la convivencia es indispensable, hacia adentro y hacia afuera del país.

Podemos normalizar nosotros desde algunos parámetros raros, que veremos después cómo los encajamos hacia adentro del país, pero hay un mundo que no mira esto con normalidad. Y lo digo también a partir de una serie de conversaciones que hemos tenido. Nosotros hemos sido convocados por embajadas de diferentes lugares que miran con extrañeza este tono y nos dicen cómo se lee esto, cómo lo leen ustedes, vinculados siempre con libertad de expresión.

Es decir, hay una afuera mirando esa cuestión diferente y rara. El punto es si los de adentro lo convalidamos. A mí me parece que es el presidente de todos los argentinos y que tiene una representación institucional. Y eso es intolerable. Por ahí debiera ir la discusión general, más allá de que guste más o guste menos Milei y de que le guste más o menos a él quienes lo critican.

AO FM