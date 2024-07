Día 206: la agresión como mecanismo de defensa

"Luego de dos días negros en materia económica y en el momento de mayor turbulencia, ayer Javier Milei volvió a cargar contra periodistas. Compartió un posteo en la red X de quien parece ser un adherente a sus políticas en el que escracha María O’Donnell, Matías Martin, Sofía Martínez y Andy Kusnetzoff por ir a cubrir la Copa América para la Radio Urbana Play" explicó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 2 de julio de 2024.

La publicación compartida inicialmente por el usuario Milton Friedman acusa a los periodistas de no distribuir sus ingresos con los que menos tienen y cierra con una agresiva frase: "el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena". Milei agregó al posteo: "Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo” y a la discusión se sumó el empresario Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, que escribió: “Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel”.

Amnistía Internacional se hizo eco de este hecho y se solidarizó con los periodistas. Mediante un comunicado, el organismo destacó la cantidad de ataques que ya sufrió el periodismo por parte del presidente y retomó el concepto de "asesinato de reputación” (character assassination en inglés) que mencionó la propia María O’Donnell en su programa para explicar la metodología de destruir una reputación para que la persona que critica al Gobierno no sea considerada un interlocutor válido y honesto para formar parte de la discusión.

Las curiosas prioridades del presidente

Tal y como dice Amnistía Internacional, las agresiones a periodistas son muchas y evidentemente es parte de lo que el presidente llama “batalla cultural”. Este hecho concentra muchos elementos que hacen a lo que es este nuevo fenómeno del libertarianismo en el poder. El último de los problemas del Gobierno en la actualidad es la cobertura de la Copa América y las críticas que se puedan hacer en este evento o incluso el periodismo en general. Los mercados reaccionaron muy mal a los avisos del viernes y ayer el dólar blue llegó a los 1430 pesos, un nuevo precio récord. El FMI se opone a sus medidas y varios indicadores como el nivel de actividad económica y el desempleo, dan cifras alarmantes.

El Presidente, sin embargo, no elige pelearse con el FMI o el Mercado. Eligió montar una agresión contra un grupo de periodistas para seguir construyendo un relato que justifique que las críticas que hay a su gobierno son en realidad generadas por personas que sostienen privilegios muy distintos al de la enorme mayoría de la población. Es como si Milei dijese: “Mientras ustedes la pasan mal, hay quienes ganan lo suficiente criticando a mi gobierno para viajar a la Copa América”.

La realidad es que los periodistas viajaron por trabajo, con el dinero de la empresa para la cual hacen la cobertura, quien a su vez les pagó con lo recaudado de sus auspiciantes. Es decir, una actividad totalmente privada. Desde el punto de vista liberal, irreprochable. “Con la de la empresa que los contrata”, se podría decir, en vez de el clásico “con la nuestra”, que se utiliza cuando alguien hace uso de los fondos del Estado para beneficio personal. Si nos ponemos estrictos en ese punto, lo que sí, podríamos decir es “con la nuestra”, son los viajes no oficiales que hace el Presidente, para entrevistarse con líderes de la derecha mundial, que no representan ningún tipo de negocio o inversión para nuestro país. Como lo fueron la visita a Donald Trump, al líder de Vox Santiago Abascal o a los diferentes países en los que Javier Milei fue premiado por alguna organización de ideas afines.

Por otro lado, ninguno de los periodistas que ahí aparecen es marxista, ni comunista en absoluto. Ninguno propone la distribución del capital, ni algo que se le parezca. En realidad, de los que aparecen en la pantalla, sólo María O’Donnell hace periodismo político y es alguien que no es identificada como una posición de izquierda. Es una profesional que fue crítica con todos los gobiernos y en varias oportunidades esto generó que haya gobernantes o funcionarios que la critiquen.

El presidente fue pionero en la utilización de la denuncia de las falacias no formales, para exponer a sus contrincantes en las discusiones. Las falacias no formales son aquellas que no refieren a la estructura de un argumento lógico, si no que al contenido de sus palabras. La falacia del hombre de paja es un claro ejemplo de esto. En ella, no se discute con lo que el adversario dice, sino que se construye una versión más extrema y ridícula de sus argumentos para rebatirlos. Esto es lo que hace el presidente con el periodismo y en particular con los periodistas que fueron críticos con todos los gobiernos, que no pueden ser encasillados en el mote del periodismo militante o kirchnerista. Milei construye una imagen de periodistas de izquierda, que son anticapitalistas y se oponen a todo desarrollo capitalista del país. Es interesante pensar que a estos mismos periodistas, hace apenas algunos años, el kirchnerismo los trataba de gorilas.

La doctora en Comunicación Social y profesora universitaria Patricia Nigro, también destacó que este hecho no es algo nuevo y es una actitud del presidente desde el comienzo de su mandato, pero aun así no deja de sorprenderle: "No puedo creer que nadie haga nada, esto rompe con todos los esquemas, el presidente no conoce de ética y de principios".

Este no fue el único ataque en estos días al periodismo. Usuarios de X que son parte del grupo de cuentas troll que atacan a opositores o críticos al gobierno, difundieron un supuesto chat de la asociación de periodistas FOPEA, en el que había una presunta conversación para coordinarse para criticar al Gobierno. Paula Moreno, titular de la asociación, habló con Modo Fontevecchia y aseguró que “nunca había visto un Gobierno que tenga tanta hostilidad con el periodismo”, mientras que FOPEA contestó mediante un hilo en la cuenta X en el que asegura que sufrió una campaña de difamación en redes sociales, negó la existencia de ese chart, destacó que la publicación incluye un logo que FOPEA no utiliza desde hace tiempo, y atribuyó el ataque a la crítica que hizo la asociación sobre el intento de reimplantar la matriculación obligatoria por parte del Ministerio de Capital Humano: "Esto dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una metodología que implementan gobiernos autoritarios en las Américas, que buscan menoscabar la función que la prensa y el periodismo independiente cumplen en la sustentabilidad de las democracias" manifiesta el comunicado publicado.

Marcelo Longobardi fue otro de los periodistas agredidos recientemente por el presidente mediante su cuenta de X. El mandatario lo trató de "perfecto dinosaurio idiota" y "esclavo del sobre" por sus opiniones respecto al intento de golpe de Estado en Bolivia y sus críticas a los agravavios que le impropió Javier Milei al presidente Lula da Silva.

Hace algunas semanas, Perfil organizó un evento por el día del periodista en el que se le consultó a los profesionales cuál era la actitud que tenía que tener ante los agravios que recibían. Uno de los que contestó fue el propio Marcelo Longobardi, recientemente atacado por Javier Milei: "Los ataques a los periodistas no se dan solamente en Argentina, es un fenómeno mundial. Los gobiernos y el poder han tomado a la prensa como un rival y la prensa alguna vez ha cometido el error de entrar en ese juego. El presidente Milei es un fundamentalista muy radicalizado y supone que toda crítica u observación es el resultado de un problema de pauta, de la deshonestidad intelectual. Mi pronóstico es que esto se va a acentuar porque está cada día más enajenado dentro de siete u ocho ideas básicas y que ha perdido toda noción de pensamiento universal".

Los medios de comunicación y los periodistas son una institución del sistema democrático desde su comienzo. Son parte del debate público y fundamentales para que la ciudadanía pueda tener la mayor cantidad de información para tomar las mejores decisiones a la hora de votar para elegir sus representantes, de cuidar su salud, el medio ambiente u cualquier otra decisión que deba tomar. Esperemos que el ataque del presidente a los periodistas sea solo una manifestación de la incomodidad que le generan las críticas y no un sesgo autoritario contra la democracia en general, como hemos escuchado lamentablemente en alguna entrevista.

Para la psicología, las conductas pasivo/agresivas son parte de los mecanismos de defensa de un individuo. En el Diccionario de la Real Academia Española, el término violencia hace alusión, por una parte, "al efecto de violentarse que, a su vez, es estar fuera del estado natural de proceder y, por otra, a actuar con fuerza. Designa fuerza o impetuosidad temperamental, la cual no necesariamente es natural, sino también inducida. En cualquier caso, lleva una intención o propósito dirigido hacia algo o alguien. Al hablar de violencia, entonces, se hace referencia a algo o alguien que está fuera de su estado natural, que obra con ímpetu o fuerza, y que se dirige a un objetivo con la intención de forzarlo. Puede ser física y verbal, puede emplear la amenaza, la persecución o la intimidación como formas de ejercicio del poder, y se va imponiendo como forma para resolver los conflictos o reclamar los derechos ciudadanos”.

Seguramente, haya elementos en la personalidad del presidente que conectan con esta modalidad de funcionamiento. También es cierto que los mecanismos de defensa del yo son un mecanismo que construye toda personalidad. La irrupción de la agresividad en un contexto desafiante como el de la turbulencia económica también revela un dato nuevo de la gestión: lo novedoso es que aparezca en el peor momento económico, donde las críticas que aparecen son las de quienes deberían apoyar el gobierno. Y aquí estamos en un dato que revela cómo es la gestión del actual gobierno.

ADP FM