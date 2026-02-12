La leyenda de La Solapa: el espectro que marca la siesta en los campos entrerrianos

La Solapa es una entidad mítica profundamente arraigada en el folklore de la provincia de Entre Ríos, especialmente en las zonas rurales y los pueblos de campo. Se describe como una mujer de aspecto espectral, vestida enteramente de blanco o con harapos grisáceos, que suele ocultar su rostro bajo un sombrero de paja de ala muy ancha o detrás de una cabellera enredada.

Su presencia está ligada exclusivamente al horario de la siesta, ese momento del día donde el calor del sol parece detener el movimiento de la vida en el campo argentino. Para los entrerrianos, la Solapa no es solo un cuento de miedo, sino una figura de autoridad invisible que vigila que se respete el descanso obligatorio de los adultos.

El mito sostiene que este espectro deambula por los caminos de tierra, los sembradíos de lino y los montes de espinillos en busca de niños que desobedecen a sus padres y salen a jugar bajo el sol abrasador. La Solapa actúa como un correctivo sobrenatural, una amenaza constante para aquellos que se aventuran fuera de casa a deshora.

El terror del ala ancha: el acecho de la Solapa en el monte entrerriano

A diferencia de otras criaturas que emiten sonidos o gritos, la Solapa se caracteriza por un silencio absoluto y una velocidad de desplazamiento inquietante. Se dice que aparece de forma repentina detrás de los troncos o entre los matorrales, extendiendo su sombra sobre el niño elegido antes de que este pueda reaccionar para escapar.

La leyenda cuenta que la Solapa atrapa a los niños y se los lleva a las profundidades del monte o a las taperas abandonadas. En algunas versiones, simplemente les propina un susto que los deja mudos por días, mientras que en los relatos más oscuros, el niño nunca regresa, integrándose para siempre al mundo de las sombras rurales.

El escritor y estudioso del folklore entrerriano, Juan Draghi Lucero, señalaba que estos mitos cumplen una función educativa y de supervivencia. En una región con temperaturas extremas y peligros naturales como víboras y pozos ocultos, la figura de la Solapa garantiza que los menores permanezcan bajo el resguardo del hogar.

A la Solapa se le atribuyen rasgos físicos variables, pero la constante es su sombrero, que le da el nombre al mito (por la "solapa" o ala del mismo). Este elemento le permite camuflarse con la luz cenital de las dos de la tarde, haciendo que su silueta se confunda con las sombras alargadas de los árboles secos y los postes de luz.

No existen registros de que la Solapa ataque a adultos, lo que refuerza su rol como una entidad de control infantil. Los peones de campo afirman que, aunque no la ven, sienten una presión en el aire y un cambio en el comportamiento de los pájaros cuando ella está cerca, indicando que el monte ha entrado en su hora prohibida.

A diferencia del Pombero o el Yasy Yateré, que buscan compañía o juego, la Solapa es percibida como una criatura solitaria y severa. No acepta ofrendas de tabaco ni miel; su única satisfacción parece ser el mantenimiento del orden y el castigo de la rebeldía infantil en el entorno rural donde reina su ley.

En la memoria colectiva de los abuelos entrerrianos, la Solapa es el recuerdo de un miedo primario que moldeó su infancia. Muchos aseguran haber visto el movimiento de su vestido blanco entre los pajonales, una visión que bastaba para que cualquier joven regresara corriendo a la seguridad de la habitación familiar.

La geografía de Entre Ríos, con sus cuchillas y sus ríos serpenteantes, ofrece el escenario ideal para la persistencia de este relato. La espesura del monte blanco, compuesto por algarrobos y ñandubayes, crea recovecos donde la luz y la sombra juegan a favor de la aparición de este espectro que se niega a desaparecer con el tiempo.

Incluso con la llegada de la televisión y el internet a las zonas rurales, la mención de la Solapa sigue teniendo un peso preventivo. Es una herramienta pedagógica basada en el misterio, que conecta a las nuevas generaciones con una cosmovisión donde la naturaleza y sus guardianes exigen un respeto absoluto e innegociable.

El estudio de este mito permite comprender la psicología del hombre de campo argentino, que convive con lo inexplicable con una naturalidad asombrosa. Para el paisano, la Solapa es una vecina más del monte, una entidad con la que se convive respetando los horarios y los espacios que le pertenecen por derecho ancestral.

Finalmente, la Solapa se mantiene como el eco de una Argentina que respeta el silencio y la quietud del mediodía. Su figura, recortada contra el horizonte de las cuchillas, es un recordatorio de que en el campo existen reglas que no están escritas en libros, sino grabadas en la piel y en la memoria de quienes lo habitan.