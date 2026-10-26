La Noche del Diseño 2026: el evento gratuito que transformará las calles de Distrito Arenales

El diseño, el arte y la creatividad salen a las calles de Buenos Aires con una nueva edición de La Noche del Diseño. El miércoles 28 de octubre, de 18 a 21, más de 90 locales de Distrito Arenales participarán de una propuesta gratuita que combinará instalaciones, performances, música en vivo, degustaciones y experiencias escenográficas.

Bajo la consigna “Folclore y Fantasía”, el evento invitará a descubrir nuevas formas de interpretar la identidad local a través de los materiales, los paisajes, los sonidos y los imaginarios argentinos. El recorrido se desplegará en el área de Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y sus calles transversales, con cuatro circuitos temáticos que conectarán las distintas intervenciones. Con la curaduría de Vic Tolomei y Atlántico Estudio, la programación propone encuentros entre marcas, artistas, fotógrafos, interioristas, diseñadores y performers de la escena local. La iniciativa busca convertir el distrito en un espacio de experimentación donde el diseño dialogue con otras disciplinas y con el público.

“Entendemos el folclore no solamente como tradición, sino como un territorio vivo: aquello que heredamos, transformamos, inventamos y compartimos”, explicó Tolomei. La fantasía, en ese marco, funciona como una herramienta para alterar lo conocido y abrir nuevas posibilidades de creación.

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Cuáles son los cuatro circuitos de La Noche del Diseño 2026

La edición de este año estará organizada en cuatro recorridos, cada uno asociado a un concepto: Hábitats, Sueños, Metamorfosis y Mística. Los ejes funcionarán como disparadores de las propuestas que se desplegarán en los locales y sus espacios de exhibición. La programación también sumará nuevas firmas al distrito, entre ellas La Feliz, Cúmulo y Nosten. Las alianzas entre diseñadores y artistas darán lugar a intervenciones que combinan objetos, iluminación, instalaciones y lenguajes visuales diversos.

Entre las propuestas destacadas, Casa Quintana y la artista Agustina Leguizamón intervendrán la fachada del local con una gasa de grandes dimensiones que descenderá desde el último piso hasta la calle. La instalación trabajará con colores y texturas inspirados en la flora brasileña, a partir de una paleta vegetal intervenida a mano.

La Feliz, que se incorpora al distrito, propondrá una experiencia centrada en la luz. La instalación tendrá la forma de una procesión en la que cada lámpara funcionará como un altar contemporáneo. Sus diseñadores, Celeste Bernardini y Patricio Lix Klett, plantean la propuesta como un homenaje a la industria nacional, los oficios y los procesos artesanales e industriales que transforman la materia en diseño.

Otra de las intervenciones será un banquete escenográfico de Agustina Cerato, con fotografías de Inés Aramburú, obras surrealistas de Mica Zapata y escenografía de Rocío Andulante. La puesta combinará flores, telas, estampas, objetos colgantes, hojas de libros antiguos y reliquias en una composición de estética lúdica y barroca.

En Vintage Girair, la obra Transparencias de la Ironía, del artista y humorista Carlos Garaycochea, servirá como punto de partida para una selección de centros de mesa de cristal. La propuesta dialogará con la etapa de informalismo libre y abstracción geométrica del autor. La iluminación también tendrá un lugar central. Iluminación Agüero presentará una intervención con luminarias diseñadas por Erwan Bouroullec, en diálogo con dispositivos del artista invitado Arturo Peruzzotti.

En la fachada de La Compañía aparecerá un personaje de grandes dimensiones: un gorila XXL realizado en resina por el artista Pablo Amoedo. Por su parte, Le Muguet convocó a Mario Sespede para presentar su serie Montaña, Agua y Vacío.

Deyá Antiques & Art transformará su vidriera en un paisaje submarino imaginario, con vegetación, corales, peces y formaciones naturales que envolverán piezas de arte y diseño. En Salazar Casa, la experiencia Elemental reunirá diseño, arte y materia mediante un contrapunto entre paletas claras y esculturas de gran escala realizadas en mimbre por la artista Eugenia Mendoza. También habrá una propuesta de Josefina Estrella, que pondrá el acento en las piezas artesanales acompañadas por obras de Catalina White.

Flores argentinas, papel y nuevas intervenciones

La identidad local también estará presente en la propuesta de la librería Milia, que realizará una instalación de flores argentinas para celebrar el papel como material ancestral. Ceibos, jacarandás, lapachos y otras especies autóctonas reinterpretarán el paisaje nacional en una vidriera intervenida con fileteado porteño por Meli Ippoliti Art.

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A su vez, Hunter Douglas convocó a Sofía Willemoes para intervenir cortinas tipo roller con su diseño Bruma. La propuesta se suma a un recorrido que explora las posibilidades del diseño a través de objetos cotidianos, materiales y cruces artísticos.

La Noche del Diseño es organizada por Distrito Arenales, una asociación gestionada por las propias empresas del barrio. Su presidente, Gonzalo Gens, destacó el crecimiento de la iniciativa y la incorporación de nuevas firmas locales y de mobiliario importado. “Después de 11 años, esta asociación gestionada por las propias empresas del barrio sigue creciendo. Ya es el polo de diseño más importante de la ciudad”, señaló Gens. También definió la actividad como una oportunidad para recorrer y descubrir la oferta del distrito desde una perspectiva diferente.

Con cuatro circuitos, más de 90 locales y propuestas que conectan diseño, arte y cultura, la edición 2026 invita a explorar las calles de Buenos Aires a través de experiencias gratuitas y encuentros creativos.

La Noche del Diseño 2026: cuándo y dónde

Fecha: miércoles 28 de octubre.

Horario: de 18 a 21.

Lugar: Distrito Arenales, en Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y calles transversales.

Entrada: gratuita.

cp