Leonardo Lempel presenta “Konflicto”: del diseño de moda al arte textil

La trayectoria de casi cuatro décadas del diseñador textil Leonardo Lempel se transforma en materia artística en Konflicto, una exposición que reúne obras atravesadas por la memoria, la música, la cultura popular y las estéticas punk, pop y neogótica. La propuesta representa una nueva etapa dentro de una búsqueda creativa que comenzó en la industria de la moda y que, con el paso de los años, avanzó hacia el arte textil.

El arte que desafiaba las buenas costumbres

En esta muestra, Lempel traslada al campo artístico los conocimientos desarrollados durante años como diseñador, fabricante y creador de colecciones. Las fibras y las tramas que antes utilizaba para construir prendas abandonan el cuerpo y ocupan paredes, en un proceso que el propio artista resume mediante una frase: “Del cuerpo al muro”.

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Leonardo Lempel lleva sus tramas “del cuerpo al muro”

“Es de la misma trama y fibra, de querer dejar de ser espalda o manga para pasar a los muros”, explicó Lempel. Ese desplazamiento está en el origen del nombre de la exposición: el conflicto surge de la transformación de los materiales, pero también de una búsqueda personal y creativa marcada por su historia, su trabajo y las tensiones del contexto contemporáneo.

Del diseño de moda al arte textil

“Esta muestra se llama Konflicto porque tiene mucho de conflicto, mucho de mis venas puestas ahí”, afirmó el artista. La exposición aparece así como una extensión de su identidad y de una experiencia profesional construida durante décadas. Cada pieza conserva algo de los movimientos, los esfuerzos y los conocimientos necesarios para fabricar, tensar y manipular los tejidos.

Lempel reivindica su condición de artista desde mucho antes de trasladar sus creaciones a las paredes. “Me considero artista porque soy quien hace las colecciones desde hace casi 40 años en mi empresa”, señaló. Para él, el diseño siempre implicó imaginar un universo visual, seleccionar materiales y construir una identidad a partir de las formas, los colores y las texturas.

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Con los años, esa práctica comenzó a mutar. Los tejidos dejaron de responder únicamente a las necesidades de la indumentaria y adquirieron una presencia autónoma. Esta transición no significó un abandono de la moda, sino una ampliación de los recursos y conocimientos que marcaron su recorrido profesional.

El legado familiar y la experiencia adquirida dentro de la industria se encuentran ahora con una búsqueda más experimental. En ese proceso, la tecnología textil converge con el trabajo artesanal: las poleas, los peines metálicos, las máquinas y los bastidores conviven con la intervención directa de las manos del artista.

Punk, pop y neogótico: las influencias de Leonardo Lempel

El universo visual de Konflicto incorpora murciélagos, figuras nocturnas, colores oscuros y referencias musicales. Estos elementos remiten a las estéticas punk, pop y neogótica que acompañaron a Lempel desde su juventud y que se convirtieron en una parte reconocible de su identidad creativa.

La memoria y la cultura popular atraviesan la obra del artista

“Hay algo de murciélagos, de noche, de negro y de oscuridad, pero también de mi música, porque es lo que aprendí a escuchar de chico y lo que me llega al alma”, explicó. Aunque sus intereses se transformaron con el paso del tiempo, el artista reconoce que aquella música densa y oscura todavía permanece en su manera de crear.

Las obras también recuperan recuerdos de infancia, personajes, viajes y experiencias laborales. La memoria no aparece como un relato ordenado, sino como una sucesión de fragmentos que regresan bajo nuevas formas. Lo geométrico, lo figurativo y lo ecléctico dialogan con imágenes reconocibles de la cultura popular, mientras la síntesis visual convive con una estética vinculada al exceso.

Tramas y texturas construyen el universo visual de Leonardo Lempel

En cada pieza persiste algún indicio de las colecciones que Lempel creó durante casi 40 años. Puede manifestarse en una trama, una textura o una determinada manera de construir la superficie. “Siempre hay un detalle de la trama que puse en mi trabajo toda la vida”, sostuvo. Su producción artística no intenta ocultar su procedencia industrial, sino que se nutre de ella para elaborar un lenguaje propio.

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Los tejidos también registran los cambios y los vaivenes atravesados por la industria. “Mis obras tienen lo que vieron mis ojos en los viajes o en el trabajo, en distintas épocas”, explicó Lempel. De esta manera, los materiales funcionan como un archivo en el que se superponen la experiencia personal, el oficio y las transformaciones ocurridas a lo largo del tiempo.

Konflicto articula asuntos colectivos, como las turbulencias políticas y el cuestionamiento de las estructuras establecidas, con dimensiones profundamente subjetivas. La memoria, la espiritualidad, la ritualidad, lo sagrado y lo secular forman parte de un entramado que también pone en tensión lo público y lo privado.

Lempel, sin embargo, evita establecer una interpretación definitiva de sus creaciones. “Algunos se llevan algo, otros no se llevan nada y otros se llevan mucho. Ver una obra es un sentir”, afirmó. Para el artista, una misma pieza puede despertar opiniones opuestas porque su significado también depende de la historia, la sensibilidad y la mirada de quien la observa.

La muestra puede visitarse hasta el 29 de noviembre, en Juncal 848, Ciudad de Buenos Aires.